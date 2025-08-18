Сочные домашние хот-доги с сырным соусом и овощами: рецепт блюда для перекуса и пикника

Хот-доги – быстрое и сытное блюдо, которое любят практически все. Готовить их можно очень просто в домашних условиях, выбрав качественные продуктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хот-догов, с зеленью, овощами и соусом.

Ингредиенты:

булочка для хот-дога

соска для хот-дога

50 мл сливок

2-3 кусочка сыра чедр

лист салата

1-2 маринованных огурчика

морковь по-корейски

кетчуп и горчица

фиолетовый лук

хрустящий жареный лук

Способ приготовления:

1. На сосисках делаем разрезы и обжариваем их до золотистой корочки со всех сторон.

2. Для соуса: в сковородку отправляем сливки и сыр, перемешиваем и соединяем до однородности на среднем огне 1-2 минуты.

3. Булочку разрезаем, в середину выкладываем лист салата, огурцы, морковь и сосиску. Сверху заливаем сырным соусом и поливаем кетчупом с горчицей.

4. Украшаем фиолетовым луком и хрустящим жареным.

