Сочные домашние хот-доги с сырным соусом и овощами: рецепт блюда для перекуса и пикника
Хот-доги – быстрое и сытное блюдо, которое любят практически все. Готовить их можно очень просто в домашних условиях, выбрав качественные продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хот-догов, с зеленью, овощами и соусом.
Ингредиенты:
- булочка для хот-дога
- соска для хот-дога
- 50 мл сливок
- 2-3 кусочка сыра чедр
- лист салата
- 1-2 маринованных огурчика
- морковь по-корейски
- кетчуп и горчица
- фиолетовый лук
- хрустящий жареный лук
Способ приготовления:
1. На сосисках делаем разрезы и обжариваем их до золотистой корочки со всех сторон.
2. Для соуса: в сковородку отправляем сливки и сыр, перемешиваем и соединяем до однородности на среднем огне 1-2 минуты.
3. Булочку разрезаем, в середину выкладываем лист салата, огурцы, морковь и сосиску. Сверху заливаем сырным соусом и поливаем кетчупом с горчицей.
4. Украшаем фиолетовым луком и хрустящим жареным.
