Сочные домашние хот-доги с сырным соусом и овощами: рецепт блюда для перекуса и пикника

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
654
Рецепт блюда

Хот-доги – быстрое и сытное блюдо, которое любят практически все. Готовить их можно очень просто в домашних условиях, выбрав качественные продуктов.

Как быстро готовить хот-дог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хот-догов, с зеленью, овощами и соусом.

Домашний хот-дог

Ингредиенты:

  • булочка для хот-дога
  • соска для хот-дога
  • 50 мл сливок
  • 2-3 кусочка сыра чедр
  • лист салата
  • 1-2 маринованных огурчика
  • морковь по-корейски
  • кетчуп и горчица
  • фиолетовый лук
  • хрустящий жареный лук

Способ приготовления:

1. На сосисках делаем разрезы и обжариваем их до золотистой корочки со всех сторон.

Жареные сосиски

2. Для соуса: в сковородку отправляем сливки и сыр, перемешиваем и соединяем до однородности на среднем огне 1-2 минуты.

Соус для блюда

3. Булочку разрезаем, в середину выкладываем лист салата, огурцы, морковь и сосиску. Сверху заливаем сырным соусом и поливаем кетчупом с горчицей.

Приготовление блюда

4. Украшаем фиолетовым луком и хрустящим жареным.

Готовый хот-дог

