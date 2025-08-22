УкраїнськаУКР
Сочная кукуруза в микроволновке с маслом и специями: самый простой рецепт

Молодую кукурузу можно не только варить, но и готовить в духовке и даже просто в микроволновке. Для яркого вкуса добавьте масло, специи и чеснок. 

Как приготовить кукурузу в микроволновке

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной молодой кукурузы в микроволновке.

Сочная кукуруза в микроволновке

Ингредиенты: 

  • Кукуруза 3 кочана
  • Сливочное масло 30 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Хлопья чили по вкусу
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Растопите масло, чтобы оно было мягким, добавьте измельченный чеснок, соль и чили. Смажьте початки кукурузы этой смесью.

Кукуруза с маслом и специями

2. Переложите в рукав для запекания, завяжите. Готовьте в микроволновке 10 минут на полной мощности.

Готовая кукуруза

