Сочная кукуруза в микроволновке с маслом и специями: самый простой рецепт
Молодую кукурузу можно не только варить, но и готовить в духовке и даже просто в микроволновке. Для яркого вкуса добавьте масло, специи и чеснок.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной молодой кукурузы в микроволновке.
Ингредиенты:
- Кукуруза 3 кочана
- Сливочное масло 30 г
- Чеснок 1 зубчик
- Хлопья чили по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Растопите масло, чтобы оно было мягким, добавьте измельченный чеснок, соль и чили. Смажьте початки кукурузы этой смесью.
2. Переложите в рукав для запекания, завяжите. Готовьте в микроволновке 10 минут на полной мощности.
