Сочная кукуруза в микроволновке с маслом и специями: самый простой рецепт

Молодую кукурузу можно не только варить, но и готовить в духовке и даже просто в микроволновке. Для яркого вкуса добавьте масло, специи и чеснок.

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной молодой кукурузы в микроволновке.

Ингредиенты:

Кукуруза 3 кочана

Сливочное масло 30 г

Чеснок 1 зубчик

Хлопья чили по вкусу

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Растопите масло, чтобы оно было мягким, добавьте измельченный чеснок, соль и чили. Смажьте початки кукурузы этой смесью.

2. Переложите в рукав для запекания, завяжите. Готовьте в микроволновке 10 минут на полной мощности.

