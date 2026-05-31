'Собственная квартира – это мощный толчок для осуществления мечты': история защитника Мариуполя Виктора Стольникова

Морской пехотинец Виктор Стольников, который героически защищал Мариуполь, прошел ад плена и вернулся на Родину, получил поддержку от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

Виктор родом из Херсонской области. Еще до начала полномасштабной войны парень решил защищать Украину и подписал контракт, а за четыре месяца до наступления российских войск, приехал на ротацию в Мариуполь.

"Первые дни войны я встретил в окопах с пехотой, где пробыл две недели, затем присоединился к своему подразделению, где выполнял артиллерийские задачи. Когда закончились снаряды мы все пошли в пехоту", – вспоминает защитник.

Далее начались городские бои, вспоминает Виктор, враг преобладал, как в личном составе, так и оружием. Первое ранение защитник получил когда его дивизион пытался осуществить прорыв. Тогда осколки от снарядов попали в правый глаз, прошли через переносицу и задели левый глаз и зрительный нерв. Поэтому сейчас защитник не видит на один глаз. Во время прорыва, колонну украинских защитников, россияне разбили, Виктор и несколько других его собратьев шли пешком в сторону "Азовстали". Переплывая реку Кальмус, они попали под обстрел, получил еще одно ранение и попал в плен.

Вернулся защитник на подконтрольную Украине территорию 7 марта 2023 года. После нескольких месяцев реабилитации защитник вернулся на службу.

"Очень благодарен Ринату Ахметову, что он помогает нам, военнослужащим, потому что квартира это действительно большой толчок. Потому что для меня, например, всегда было важно иметь квартиру, автомобиль, собственное дело. Автомобиль у меня был, теперь есть квартира, и теперь собственное дело, чтобы поднимать экономику страны в такое нелегкое время", – поделился впечатлениями защитник Мариуполя.

В "Сердце Азовстали" отмечают: посттравматический рост должен стать одним из ключевых подходов в работе с ветеранами и освобожденными из плена защитниками. Проект уже внедряет эту модель на практике — сочетая реабилитацию, поддержку семей, принцип "равный — равному" и помощь человеку в возвращении к активной жизни.