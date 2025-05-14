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Со вкусом Италии: оригинальное блюдо из риса, с мясным фаршем и сыром, которое вкуснее плова, ризотто и паэльи
Рис и мясной фарш могут быть не только основой для вкусных фаршированных перцев, но еще и вкусным сочетание продуктов для сытного блюда на обед и ужин. А если добавить еще твердый сыр и специи – вы получите настоящее итальянское блюдо на своей кухне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из риса, мясного фарша и сыра.
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный – 300 г
- Фарш – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Томаты в собственном соку – 400 г
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Сушеные томаты – 1 ч.л.
- Бульон или вода – 800 мл
- Сыр натертый – 70-100 г
- Масло
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Лук нарезать мелко. Обжарить до прозрачного цвета. Добавить фарш и жарить 7 минут.
2. Добавить томаты и влить воду или бульон. Добавить все специи и всыпать рис. Готовить под крышкой 10 минут.
3. Посыпать натертым сыром и готовить под крышкой еще 3 минуты.
Добавьте зеленый лук и сразу можно есть!
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