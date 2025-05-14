Со вкусом Италии: оригинальное блюдо из риса, с мясным фаршем и сыром, которое вкуснее плова, ризотто и паэльи

Рис и мясной фарш могут быть не только основой для вкусных фаршированных перцев, но еще и вкусным сочетание продуктов для сытного блюда на обед и ужин. А если добавить еще твердый сыр и специи – вы получите настоящее итальянское блюдо на своей кухне.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из риса, мясного фарша и сыра.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 300 г

Фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Томаты в собственном соку – 400 г

Соль, перец – по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Сушеные томаты – 1 ч.л.

Бульон или вода – 800 мл

Сыр натертый – 70-100 г

Масло

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Лук нарезать мелко. Обжарить до прозрачного цвета. Добавить фарш и жарить 7 минут.

2. Добавить томаты и влить воду или бульон. Добавить все специи и всыпать рис. Готовить под крышкой 10 минут.

3. Посыпать натертым сыром и готовить под крышкой еще 3 минуты.

Добавьте зеленый лук и сразу можно есть!

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