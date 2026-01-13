Со Старым Новым годом: теплые и смешные поздравления для друзей и родных
Старый Новый год – это уникальный праздник, который дарит нам еще один шанс загадать заветные желания и окунуться в атмосферу зимней магии. Это время, когда современные традиции тесно переплетаются с аутентичными обрядами: щедривками, засеванием и теплыми семейными застольями.
Чтобы ваши близкие почувствовали вашу заботу и тепло, OBOZ.UA подготовил подборку самых искренних поздравлений. Независимо от того, ищете ли вы точные слова для праздничной открытки, или короткий текст для сообщения в мессенджере, эти пожелания помогут передать светлые эмоции и подарить хорошее настроение в этот особый праздник.
Старий Новий рік — це свято,
Відзначаємо завзято.
І сьогодні саме з ним
Привітання шлю в ваш дім!
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найдивніші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
***
Вас вітаю я із святом
Старим Новим роком,
Доля хай мішок з грошима
Вам підкине ненароком.
Щастя хай живе постійно
У вашій оселі,
Хай любов вас зігріває,
Пристрасть крутить в каруселі.
***
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
***
Вас зі Старим Новим роком
Хочу нині привітать,
Мира, злагоди в родині
Буду від душі бажать.
Щоб здійснились всі бажання,
Були гроші і любов,
І жага до нових злетів
Хай хвилює вашу кров.
***
На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене — знайшлось.
***
Хай особливе дружнє свято,
Щастя принесе багато.
Та в старому році залишить,
Все те, що щасливим не личить.
Хай кожен мети досягне,
У вірності Богу присягне.
Щоб гармонія у всьому була,
Родину від бід берегла.
***
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть весь год везет, пусть старые ошибки останутся в прошлом, пусть на новый лад – веселый и добрый начнется новая история твоей жизни. Желаю быть успешным человеком в новом году, желаю каждый его день встречать в хорошем настроении и с крепким здоровьем.
***
Поздравляю со старым Новым годом. Желаю все неудачи оставить в прошлом, желаю с новыми надеждами, яркими мечтами, добрыми помыслами войти в новый год. Пусть в твоей семье все будут здоровы, пусть для тебя этот год принесет много счастья, радости, любви и благополучия.
***
Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю, чтобы этот праздник подарил новые надежды и осуществились самые заветные мечты. А рядом пусть будут самые дорогие люди.
***
Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю счастья, мира и благополучия. Пусть Новый год по старой доброй традиции подарит волшебную сказку и настоящее чудо. Пусть впереди ждут радостные дни и замечательные новости. Пусть в жизни не будет бед и обид. Пусть живет в сердце любовь. Пусть Старый Новый год осуществит главное желание, подарит щедрые улыбки и объятия.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году отмечают праздник Вознесения Господня.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.