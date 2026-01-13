Со Старым Новым годом: теплые и смешные поздравления для друзей и родных

Старый Новый год – это уникальный праздник, который дарит нам еще один шанс загадать заветные желания и окунуться в атмосферу зимней магии. Это время, когда современные традиции тесно переплетаются с аутентичными обрядами: щедривками, засеванием и теплыми семейными застольями.

Чтобы ваши близкие почувствовали вашу заботу и тепло, OBOZ.UA подготовил подборку самых искренних поздравлений. Независимо от того, ищете ли вы точные слова для праздничной открытки, или короткий текст для сообщения в мессенджере, эти пожелания помогут передать светлые эмоции и подарить хорошее настроение в этот особый праздник.

Старий Новий рік — це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

***

Вас вітаю я із святом

Старим Новим роком,

Доля хай мішок з грошима

Вам підкине ненароком.

Щастя хай живе постійно

У вашій оселі,

Хай любов вас зігріває,

Пристрасть крутить в каруселі.

***

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

***

Вас зі Старим Новим роком

Хочу нині привітать,

Мира, злагоди в родині

Буду від душі бажать.

Щоб здійснились всі бажання,

Були гроші і любов,

І жага до нових злетів

Хай хвилює вашу кров.

***

На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене — знайшлось.

***

Хай особливе дружнє свято,

Щастя принесе багато.

Та в старому році залишить,

Все те, що щасливим не личить.

Хай кожен мети досягне,

У вірності Богу присягне.

Щоб гармонія у всьому була,

Родину від бід берегла.

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть весь год везет, пусть старые ошибки останутся в прошлом, пусть на новый лад – веселый и добрый начнется новая история твоей жизни. Желаю быть успешным человеком в новом году, желаю каждый его день встречать в хорошем настроении и с крепким здоровьем.

***

Поздравляю со старым Новым годом. Желаю все неудачи оставить в прошлом, желаю с новыми надеждами, яркими мечтами, добрыми помыслами войти в новый год. Пусть в твоей семье все будут здоровы, пусть для тебя этот год принесет много счастья, радости, любви и благополучия.

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю, чтобы этот праздник подарил новые надежды и осуществились самые заветные мечты. А рядом пусть будут самые дорогие люди.

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю счастья, мира и благополучия. Пусть Новый год по старой доброй традиции подарит волшебную сказку и настоящее чудо. Пусть впереди ждут радостные дни и замечательные новости. Пусть в жизни не будет бед и обид. Пусть живет в сердце любовь. Пусть Старый Новый год осуществит главное желание, подарит щедрые улыбки и объятия.

