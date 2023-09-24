Снова вместе: сеть умилила встречу папы-инвалида войны с сыновьями. Фото

В сети показали встречу папы-инвалида войны с сыновьями. Герой потерял ногу, взорвавшись на мини русских окупантов.

Снимок изрядно умилил пользователей соцсетей. Соответствующее фото опубликовал фотограф Константин Сова.

"Встреча папы с сыновьями… Сергей, взорвался на рашистской мини, во время штурма у Угледара", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей восхитились снимком. Они желают папе-защитнику здоровья и радуются, что семья воссоединилась.

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Напомним, раненый воин 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Вооруженных сил Украины лечится в госпитале вместе с четвероногой подругой. Овчарка Пуля побывала с Андреем в самых горячих точках фронта, а теперь благодаря ей он быстро идет на поправку.

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