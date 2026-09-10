Сентябрь даст всем заслуженное – иллюзии разобьются навсегда, но без драмы: эксклюзивный астропрогноз от Татьяны Михайленко

Эта неделя, до 13 сентября – небольшой пересмотр нашей жизни и повседневных действий, идей и дел. Главная тема недели – Новолуние в Деве. И именно это станет отправной точкой для наших новых практических действий. Но также это Новолуние — момент прозрения в вопросах, которые долгое время скрывали правду.

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Астролог Татьяна Михайленко рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA, каким же будет период по 13 сентября, на что стоит обратить внимание и, что поменять.

На протяжении всей недели у многих будет возможность изменить свое отношение к кому-то или к чему-то, понять искренние мотивы тех людей, которые рядом с вами, а также осознать, что лучше убрать из жизни фантастические домыслы.

"Вообще аспектов много, но некоторые из них мы будем ощущать острее, а некоторые можем и не заметить. Особенно полезно на этой неделе будет обратить внимание на социальные связи, потому что именно через них будут поступать дополнительные средства, и финансовая жизнь будет постепенно меняться", – рассказала астролог.

10 сентября Венера перейдет в знак Скорпиона, и поверхностные отношения перестанут нас интересовать — пришло время практических действий в отношениях. Те, кто работает над глубиной партнерства, должны почувствовать новый уровень близости. Еще 10 сентября Меркурий тоже меняет свой знак, переходя в знак Весов. Меркурий в знаке Весов — это, прежде всего, поиск равновесия и интеллигентное общение при любых условиях. Обычно при Меркурии в знаке Весов переговоры идут позитивно. Можно найти компромисс, можно пойти на уступки, можно получить что-то большее в зависимости от вашей силы и позиции. 10 сентября Уран становится ретроградным в знаке Близнецов. Он будет приносить моменты переосмысления с точки зрения информации и обучения. А также 10 и 11 сентября вообще не подходят для чего-то важного — лучше, наоборот, сделать паузу, навести порядок в голове, в доме и в отношениях.

11 сентября состоится Новолуние в знаке Девы. Все, что связано с работой, обязательствами, здоровьем, графиком, питанием – это время уделить внимание конкретным действиям и делам. Можно будет внести в свою жизнь какие-то новые привычки.

Важно улучшить свою жизнь вместе с Новолунием. Но все новые начинания – с 12 сентября, не раньше!

И как раз с 12 сентября начнется самое интересное. Сначала Меркурий образует тригон к Плутону – это такой момент, связанный с пониманием, умением правильно выбрать, что сказать, докопаться до правды, расследовать и исследовать истину. Также Меркурий будет и в оппозиции к Нептуну – это всегда связано с разоблачением обмана и фальши. Как раз на выходных рассеется туман в голове, и в то же время в новостях будет много новой и не всегда правдивой информации, фейков, путаницы.

На выходных может быть много разной информации, чтобы не спутать реальность с домыслами — ориентируйтесь на факты. А также некоторые еще раз повзрослеют в своих размышлениях.

"Общая характеристика этой недели связана больше с осознанием того, что мы должны понять, что действительно ценно для нас, кто честен рядом с нами, кто заботится, что действительно важно для нас, нахожусь ли я на той работе, которая приносит мне удовольствие, и чем мы можем поделиться с другими. Важно также поработать над своими сомнениями. Иногда мы можем жить в каких-то иллюзиях, потому что есть много людей, которые не живут сегодняшним днем, а живут прошлым или фантастическим иллюзорным будущим. Но на этой неделе звезды подскажут, какова жизнь на самом деле!", – подитожила астролог.

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