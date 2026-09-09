Скончалась Маргарита Довгань, участница движения "Шестидесятники", которая работала со Стусом, Чорноволом и Дзюбой

На 95-м году жизни скончалась журналистка, диссидентка и общественная деятельница Маргарита Довгань. Она была активной участницей украинского культурного движения 1960-х годов, поддерживала политзаключенных и их семьи.

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Кроме того, после провозглашения независимости она продолжила общественную деятельность. О смерти Маргариты Довгань сообщила её дочь Екатерина Довгань в Facebook.

Маргарита Довгань родилась 11 сентября 1930 года в Ташкенте. Её семья оказалась там из-за сталинских репрессий. В 1928 году её дедушку, таможенного офицера на границе с Польшей, советские власти арестовали как "врага народа" и отправили в политический лагерь в Средней Азии.

В Киев семья вернулась в августе 1944 года. Здесь Довгань окончила школу, а впоследствии — факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко. Работала в газете "Вечерний Киев" и литературном издании "Друг читателя".

В период "шестидесятничества" Довгань общалась и работала с Василием Стусом, Иваном Дзюбой, Иваном Светличным и Вячеславом Чорноволом. Она также организовывала поэтические вечера, на которых выступали украинские авторы.

Одно из таких мероприятий, на котором свои стихи читали 13 поэтов, стало причиной её увольнения из "Вечернего Киева". Избежать тюремного заключения и лагерей ей, в частности, помогла запись в паспорте, где её национальность была указана как "русская".

Несмотря на давление советской власти, Довгань продолжала переписываться с политическими заключёнными и помогать их семьям. Её муж, скульптор Борис Довгань, создал скульптурные портреты многих представителей украинского шестидесятничества.

Воспоминания Довгань о жизни и украинском национальном движении 1960–1980-х годов вошли в её книгу "Река жизни".

После восстановления независимости Украины Маргарита Довгань в начале 1990-х годов работала в "Народном Рухе Украины". Она также была участницей Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2018 году Довгань издала документальную книгу "Больничные заметки. Февраль 2015 г. – март 2018 г.". В неё вошли истории военнослужащих, которые она записывала во время посещения Киевского военного госпиталя.

В Национальном музее Революции достоинства назвали смерть Довгань большой утратой для украинского общества.

"Маргарита Довгань — одна из тех, кто нес на своих плечах дух шестидесятников, непокорности 1960–1980-х годов и безграничной любви к Украине".

Дочь Маргариты Довгань сообщила, что похороны будут закрытыми. В то же время в честь участницы движения "шестидесятники" планируется организовать вечер памяти, о дате и месте проведения которого сообщат позже.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 сентября 1985 года в советском лагере в Пермской области скончался украинский поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Советская система пыталась даже после его смерти не допустить возвращения художника на родину: останки политзаключенных не разрешалось передавать семьям до окончания срока наказания. Лишь через четыре года Стуса перезахоронили в Киеве вместе с правозащитниками Юрием Литвином и Алексеем Тихим.

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