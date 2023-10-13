Сколько украинцев считают приемлемыми территориальные уступки ради мира: результаты опроса

Абсолютное большинство украинцев (80%) уверены, что никакие территориальные уступки для достижения мира в Украине не допустимы. Но количество респондентов, готовых к этому, несколько выросло.

За последние полгода из таких граждан стало 14%, а было 10%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 29 сентября по 9 октября.

"По сравнению с маем 2023 года с 10% до 14% возросла доля готовящихся согласиться на территориальные уступки для достижения мира и сохранения независимости Украины. Вместе с этим абсолютное большинство населения – 80% (в мае 2023 года – 84%) – сохраняют уверенность, что никакие территориальные уступки не допустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы", – говорится в сообщении.

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При этом по сравнению с маем 2023 года среди жителей западных и центральных областей настроения населения практически не изменились.

В то же время, среди жителей южных регионов с 8% до 21% стало больше тех, кто готов к территориальным уступкам, а среди жителей схода показатель вырос с 13% до 22%.

"Впрочем, несмотря на указанные тенденции для южан и востока, среди них все равно убедительное большинство (74% на юге и 73% на востоке) выступает против любых территориальных уступок", – подчеркнули аналитики.

При этом несколько больше тех, кто готов к территориальным уступкам, среди русскоязычных граждан. Однако среди всех категорий большинство против территориальных уступок, в том числе и против уступок 65% русскоязычных граждан.

В выборке было всего 20 респондентов (с 1010), продолжающих идентифицировать себя по национальности как россияне. Социологи отметили, что такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов, но показательно, что среди них 12 респондентов выступают против уступок, а готовы на уступки – 6.

"Несмотря на все эти факторы абсолютное большинство украинцев не падают духом и сохраняют уверенность в важности продолжать борьбу с врагом", – подчеркнул исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился с 29 сентября по 9 октября 2023 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1010 респондентов.

Напомним, результаты исследования показали, что 89% участвовавших в нем украинцев видят будущее нашего государства обнадеживающим. Среди переехавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России этот показатель составляет 81%.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев верят в то, что Вооруженным силам Украины удастся освободить все оккупированные территории. В то же время многие опрошенные не согласны с идеей проведения переговоров со страной-агрессором.

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