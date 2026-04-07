Сколько республик было в СССР: полный список помнят не все

СССР чаще всего помнят именно как государство с 15 республиками. И мало кто знает, что Договор об образовании СССР подписали 4 республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

Впоследствии их количество менялось из-за административных преобразований, присоединения новых территорий и внутренней реорганизации. После Второй мировой войны союзных республик стало 16, однако такой состав просуществовал не слишком долго. OBOZ.UA рассказывает, сколько республик было в составе СССР и публикует полный список.

История СССР показывает, что административное устройство менялось вместе с территориальными решениями Москвы. Поэтому ответ на простой вопрос "сколько республик было в СССР" зависит от того, о каком именно периоде идет речь.

Договор об образовании СССР подписали четыре республики. Это были:

Российская РФСР; Украинская ССР; Белорусская ССР; Закавказская РФСР.

Именно с этого состава начался Советский Союз как новое союзное государство.

После территориальных изменений и расширения влияния СССР, в частности после Второй мировой войны, количество союзных республик возросло до шестнадцати. Именно тогда в состав Союза входила и Карело-Финская ССР, которая позже потеряла статус союзной республики.

Этот этап продолжался до 1956 года. После этого Карело-Финскую ССР преобразовали в Карельскую Автономную ССР в составе РСФСР, и число союзных республик снова изменилось.

После 1956 года СССР состоял из 15 союзных республик, и именно в таком виде был до конца своего существования.

В Конституции СССР 1977 года союзные республики были приведены в официальном порядке, закрепленном в статье 71.

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; Украинская Советская Социалистическая Республика; Белорусская Советская Социалистическая Республика; Узбекская Советская Социалистическая Республика; Казахская Советская Социалистическая Республика; Грузинская Советская Социалистическая Республика; Азербайджанская Советская Социалистическая Республика; Литовская Советская Социалистическая Республика; Молдавская Советская Социалистическая Республика; Латвийская Советская Социалистическая Республика; Киргизская Советская Социалистическая Республика; Таджикская Советская Социалистическая Республика; Армянская Советская Социалистическая Республика; Туркменская Советская Социалистическая Республика; Эстонская Советская Социалистическая Республика.

В таком же порядке размещались и девизы республик на гербе СССР – снизу вверх и слева направо.

