Сколько республик было в СССР: полный список помнят не все
СССР чаще всего помнят именно как государство с 15 республиками. И мало кто знает, что Договор об образовании СССР подписали 4 республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
Впоследствии их количество менялось из-за административных преобразований, присоединения новых территорий и внутренней реорганизации. После Второй мировой войны союзных республик стало 16, однако такой состав просуществовал не слишком долго.
История СССР показывает, что административное устройство менялось вместе с территориальными решениями Москвы. Поэтому ответ на простой вопрос "сколько республик было в СССР" зависит от того, о каком именно периоде идет речь.
Договор об образовании СССР подписали четыре республики. Это были:
- Российская РФСР;
- Украинская ССР;
- Белорусская ССР;
- Закавказская РФСР.
Именно с этого состава начался Советский Союз как новое союзное государство.
После территориальных изменений и расширения влияния СССР, в частности после Второй мировой войны, количество союзных республик возросло до шестнадцати. Именно тогда в состав Союза входила и Карело-Финская ССР, которая позже потеряла статус союзной республики.
Этот этап продолжался до 1956 года. После этого Карело-Финскую ССР преобразовали в Карельскую Автономную ССР в составе РСФСР, и число союзных республик снова изменилось.
После 1956 года СССР состоял из 15 союзных республик, и именно в таком виде был до конца своего существования.
В Конституции СССР 1977 года союзные республики были приведены в официальном порядке, закрепленном в статье 71.
- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика;
- Украинская Советская Социалистическая Республика;
- Белорусская Советская Социалистическая Республика;
- Узбекская Советская Социалистическая Республика;
- Казахская Советская Социалистическая Республика;
- Грузинская Советская Социалистическая Республика;
- Азербайджанская Советская Социалистическая Республика;
- Литовская Советская Социалистическая Республика;
- Молдавская Советская Социалистическая Республика;
- Латвийская Советская Социалистическая Республика;
- Киргизская Советская Социалистическая Республика;
- Таджикская Советская Социалистическая Республика;
- Армянская Советская Социалистическая Республика;
- Туркменская Советская Социалистическая Республика;
- Эстонская Советская Социалистическая Республика.
В таком же порядке размещались и девизы республик на гербе СССР – снизу вверх и слева направо.
