"Ворог іде туди, де програє ВЧИТЕЛЬ і СВЯЩЕННИК".

Видео дня

Народна мудрість

Якось за дискусіями про "короля" Трампа та імпотентний ЄС забулися наші світоглядні справи. А вона, толерантно кажучи, вкрай КЕПСЬКІ.

Про освіту та вчителів з викладачами владці все ж згадали на 7 рік свого царювання. А от з справами церковними все набагато гірше.

За останній рік кількість судових рішень про повернення Державі історико-архітектурних памʼяток, які незаконно передали кіріломольцям одиниці. Судові засідання щодо нижньої Лаври безуспішно тривають вже майже 2 роки. А там, де вже ж є рішення Верховного суду, ненавчена воювати поліція та судові виконавці, за гроші чи за переконаннями просто морозяться. Для прикладу, ВСУ ще а квітні 2024 року вирішив повернути Михайлівську церкву Національному заповіднику "Переяслав", а "русскій дух" і досі там.

Некорупційні судді, яким влада виплачує мільйонні зарплат та пенсії та можновладці, як і до війни" прямо або опосередковано продовжують оберігати "канонічну путінську церкву" від "українських націоналістів".

І якщо до 2022 року президенти, очільники місцевих рад Сходу, Півдня та навіть Києва і Черкас цілували руки московським попам, то нині більшість з них…типу не втручаються. Лідером такого невтручання є…українська столиця, де за роки війни із московського православного братства вийшли аж 4 громади?! А в Одесі офіційний представник Зеленського переконує, що російські ракети та іранські шахеди збивають не героїчні військові, а ікони московського патріархату. В Черкасах ще гірше. Там вся судова і правоохоронна система не може дати ради вихованцю московської академії та калузької єпархії Феодосію (Денису Снігірьову), який так віддано служить російській орді військового злочинця путна, що навіть критикує смиренних Онуфрія і К.

Тим часом 30 жовтня розпочинається судовий процес щодо діяльності у воюючій Україні московської філії УПЦ, точніше кажучи путінської/православноі церкви. І щоб у вас не було їлюзій, якими наш народ, ще рік тому запалили наші герої-депутати, цей судовий процес надовго. Доведено історію Нижньої Лаври, де за потуранням чиновників невігласів та слуг Мамони-суддів, досі продовжують молитися за духовного наставника путіна - кіріла.

І тут виникає очевидне запитання:

- а що наші владці в купі із суддями так хитро воюють за волю і незалежність України чи все ж таки тишком нишком чекають на "освободителей", щоб щасливо жити у своїй любій "святой Русі"?!

П.С. Щоправда за кількістю форумів, конференцій і круглих столів про любов до України за бюджетні й грантові гроші ми впевнено тримаємо перші місця у світі.