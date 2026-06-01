Сказка, которую можно одеть: ANDRE TAN презентует первую детскую couture-коллекцию на Мини Мисс Украина 2026

Украинская мода в очередной раз доказывает: настоящая магия существует. В этом сезоне дизайнер Андре Тан открывает новую страницу в мире детского fashion – впервые бренд презентует эксклюзивную детскую couture-коллекцию, созданную в единственном экземпляре.

Премьерный показ состоялся в рамках национального фестиваля моды и таланта Мини Мисс Украина 2026 – и это было не просто дефиле, а настоящая fashion-сказка, где детские мечты оживают прямо на подиуме.

Новая коллекция – это мир фантазий, вдохновленный магией детства, сказочными героинями, атмосферой чудес и верой в чудеса. Воздушные силуэты, многослойные текстуры, ручной декор, романтические рюши, драматические рукава и couture-детали превращают каждый образ в произведение искусства. Здесь мода говорит на языке нежности, свободы и детского воображения.

Каждое платье существует только в одном экземпляре – как символ уникальности каждого ребенка. Это couture не для подиума ради подиума, а для маленьких девочек, которые мечтают, сияют и уже сегодня чувствуют себя героинями собственной сказки.

Лицом коллекции стала Людмила Пригода – Мини Мисс Украина 2025, певица, актриса, фигуристка, модель и ведущая, многократная победительница вокальных конкурсов и фестивалей, победительница соревнований по фигурному катанию, обладательница многочисленных титулов в сфере моделинга и конкурсов красоты, амбассадорка проекта "Рекорд Украина" – "Самое большое детское сообщество. Объединенные вышивкой". Именно ее образ стал олицетворением новой коллекции – светлой, мечтательной, хрупкой и одновременно уверенной в себе.

"Моя дочь очень быстро растет, и я все чаще ловлю себя на мысли, как сильно хочется сохранить для нее этот волшебный мир детства – веру в чудеса, сказки, магию, искренние эмоции и безусловную радость от маленьких вещей. Именно из этого ощущения и родилась эта коллекция. Мне хотелось создать не просто платья, а настоящие маленькие истории, в которых каждая девочка может почувствовать себя принцессой из своей любимой сказки, но в новой современной интерпретации.

Особенно сегодня, в то время, которое переживают украинские дети, хочется подарить им немного света, красоты и возможность хотя бы ненадолго оставаться в мире грез. Я уверен: каждая девочка заслуживает своего чуда. И если мода может хотя бы немного помочь сохранить эту детскую веру в сказку – значит, мы создаем нечто гораздо большее, чем просто одежду", – комментирует Андре Тан.

Ожидается, что показ станет одним из самых ярких fashion-событий детской индустрии этого года и привлечет внимание не только модного сообщества, но и всех, кто верит: настоящая красота рождается там, где есть мечта.