Скандал из-за СЗЧ и большие потери: Сырский приказал усилить 155 бригаду

В воскресенье, 5 января, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Во время заседания он приказал усилить подразделение беспилотных систем 155 бригады.

Видео дня

Об этом генерал-полковник написал в Facebook. Также он уделил особое внимание "проблемным вопросам" бригады. В настоящее время правоохранители расследуют случаи дезертирства и самовольного ухода из части.

"Отдельное внимание уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что уже отдал все необходимые распоряжения. Стоит добавить, что 155-ая бригада работает на одном из самых горячих направлений фронта, а именно Покровскому.

Также он рассказал, что за декабрь самые высокие показатели поражений имели подразделения беспилотных систем 46 аэромобильной, 57 мотопехотной, 28 механизированной, 3 штурмовой бригад и 35 бригад морской пехоты.

"Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизнь украинских военнослужащих", – резюмировал свое сообщение Сырский.

Напомним, что 2 января 2025 года Государственное бюро расследований возбудило дело по формированию 155-й механизированной бригады ВСУ, более известной как "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции. Расследование находится на контроле верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные силы пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Покровска, избегая прямых городских боев. Их тактика состоит в продвижении малыми группами для закрепления на позициях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!