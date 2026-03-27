'Скамер': в Киеве состоялась закрытая премьера криминальной драмы о цене быстрых решений

Вчера в Киеве состоялась закрытая гала-премьера молодежной криминальной драмы "Скамер" режиссера Дмитрия Ефремова. Лента, исследующая мир быстрых решений, моральных компромиссов и их последствий, собрала гостей накануне всеукраинского проката.

"Скамер" – это история о двух братьях из Днепра, которые до полномасштабной войны работали в сфере скама, а после ее начала один из них решает использовать свои навыки против врага. Это фильм о выборе, который может стать судьбоносным, и об ответственности, которая всегда следует за ним.

"На создание этого фильма ушло более двух лет, и я очень счастлив, что он наконец увидел свет. Надеюсь, что "Скамер" станет новым истоком в украинском кино. Мы подняли смелую тему и я верю в то, что она не оставит зрителей равнодушными", – рассказывает режиссер Дмитрий Ефремов.

Главные роли в ленте исполнили Ольга Сумская, Богдан Шелудяк, Алексей Горбунов, а также Дмитрий Ефремов, Екатерина Лозовицкая, Макс Ткачев и другие.

"Мне очень отзывается, что современное украинское кино не боится быть смелым и говорит о важных, порой болезненные темы. Моя героиня – мать двух сыновей, она как никто чувствует, что каждое решение действительно важно", – комментирует Ольга Сумская.

Событие собрало представителей креативной индустрии, блогеров, актеров и медийных личностей, среди которых были Евгений Таллер, Елена Светлицкая, Богдан Осадчук, Евгений Синельников, Максим Самчик, Александр Залиско, Анастасия Воскобойник, Кристина Бычкова, Ирина Пономаренко, ASHYK, Анастасия Половинкина, Анетта Барсивна, Алина Муронец, Анастасия Тащук, Андрей Черновол, Мила Еремеева, Оксана Гутцайт, Юлия Гамалий, Александр Преподобный, Юлия Плотникова, Таня Ли, Тарас Нестеренко, Екатерина Автомонова, Иван Морозов, Анна Астровская, Яна Морис, София Шамия и многие другие звездные гости.

Особым моментом вечера стал секретный музыкальный гость – певец Скруджи, который неожиданно для гостей исполнил вживую песню "Алло", ставшую саундтреком фильма. А также режиссер фильма Дмитрий Ефремов исполнил впервые вживую трек "Скам", который также стал одним из саундтреков ленты.

"Скамер" погружает зрителя в мир соблазнов быстрого заработка, рисков и решений, которые имеют свою цену. Это история о границе между возможностью и ответственностью, и о том, как легко ее перейти.

"Когда я прочитал сценарий, сразу понял: это современная, драйвовая и поучительная история. Здесь много авантюризма и риска, которые приводят к громким взлетам и стремительным падениям", – говорит Богдан Шелудяк, который сыграл старшего из братьев.

"Это мой дебют в кино, и я поражена качеством проекта. Счастлива видеть, как украинское кино развивается и становится смелее. Для меня "Скамер" стал не только первым опытом в кино, но и толчком продолжить карьеру как актрисы", – добавляет Екатерина Лозовицкая.

26 марта, фильм "Скамер" вышел в широкий прокат и доступен к просмотру во всех кинотеатрах Украины.