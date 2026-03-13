'Система может дать сбой': эксперт объяснила, почему обращение к психологу не является проявлением слабости

В Украине постепенно меняется отношение военных к психологической помощи – все больше бойцов обращаются к специалистам, чтобы научиться справляться со стрессом и последствиями войны. В то же время в военной среде до сих пор сохраняются мифы, которые сдерживают часть людей от такой поддержки.

Забота о психике является такой же важной, как и уход за оружием. Об этом рассказала психолог, доктор философских наук и основатель психологического центра "ДиЛенд" Елена Бортникова в интервью.

Еще в 2014-2015 годах обращение к психологу среди военных случалось редко из-за сильной стигматизации темы психологического здоровья. Часто в среде военных бытовало мнение, что обращение к психологу свидетельствует о слабости или неспособности самостоятельно справиться с трудностями.

Однако после начала полномасштабной войны ситуация постепенно меняется. Военные все чаще обращаются к специалистам с конкретными практическими вопросами – например, как справиться с бессонницей, навязчивыми мыслями или флешбеками.

Психолог объясняет, что ее работу можно сравнить с "ящиком инструментов", потому что специалист помогает человеку овладеть техниками, которые позволяют снижать напряжение, контролировать стресс и сохранять психическую устойчивость.

Среди распространенных мифов Бортникова называет страх, что обращение к психологу может привести к стигматизации или даже списанию со службы. Она отмечает, что психолог не ставит медицинских диагнозов и не назначает медикаментов, а помогает адаптироваться к сложным условиям и работать со стрессом.

На самом деле многие военные после возвращения с фронта некоторое время избегают разговоров о пережитом опыте даже с близкими. Это не всегда свидетельствует о недоверии – часто люди пытаются таким образом защитить родных от тяжелых воспоминаний.

Кроме того, длительный стресс может влиять на работу мозга и повышать уязвимость к информационно-психологическим операциям. В состоянии истощения эмоциональные реакции могут доминировать над рациональным анализом, поэтому сон, отдых и информационная гигиена являются важной частью психологической устойчивости.

Возвращение военных к гражданской жизни прежде всего требует времени и поддержки близких. Самое важное для семьи это создать безопасное пространство доверия и принятия, не давя на человека с требованием сразу говорить о пережитом.

