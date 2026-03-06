Защитники Мариуполя проходят обучение по психосоциальной поддержке, чтобы помочь другим ветеранам

Пятеро защитников Мариуполя, которые при поддержке проекта "Сердце Азовстали" Рината Ахметова стали тренерами по посттравматическому росту, вместе с психологом проекта начали обучение в сертификатной программе "Психосоциальная поддержка в громадах во время кризисов и чрезвычайных ситуаций".

Программу реализует Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в рамках проекта GIZ Ukraine "Гендерно-чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине", финансируемого правительством Германии.

После возвращения из российского плена защитники Мариуполя присоединились к поддержке других ветеранов в формате "равный-равному". Как тренеры по посттравматическому росту они помогают военным и их семьям проходить сложный путь адаптации после пережитого опыта и постепенной интеграции в гражданскую жизнь.

Обучение продлится шесть месяцев и будет включать интенсивные очные сессии и онлайн-супервизии. Участники овладевают навыками кризисного консультирования, работы с травмой, построения систем психосоциальной поддержки в громадах и помощи ветеранам и их семьям.

В "Сердце Азовстали" отмечают, что участие в программе является важным этапом развития направления посттравматического роста, которое проект системно развивает в Украине.

"Посттравматический рост – это не просто термин, это реальная трансформация человека после тяжелых испытаний. Но чтобы помочь пройти этот путь другим, одного лишь желания мало. Нужны профессиональные инструменты. Именно поэтому обучение наших тренеров так важно: оно дает ту опору, которая позволяет работать с ветеранами и их семьями не просто искренне, а профессионально и безопасно, – отмечает психолог проекта "Сердце Азовстали" Наталья Шевченко.

Сами защитники Мариуполя говорят, что полученные знания помогут им лучше поддерживать тех, кто проходит похожий путь.

"Когда ты сам прошел через плен и возвращение, ты лучше понимаешь людей, которые переживают подобные вещи. Но этого недостаточно – важно также знать, как правильно оказывать человеку помощь. Именно поэтому для нас важно это обучение по психосоциальной поддержке: оно дает инструменты, чтобы реально помогать побратимам и их семьям", – говорит защитник Мариуполя Кирилл Тюрнев, тренер по посттравматическому росту.

Проект "Сердце Азовстали", основанный Ринатом Ахметовым, поддерживает защитников Мариуполя и их семьи, в том числе через программы психологической помощи, реабилитации и возвращения к гражданской жизни.