Сирский в День ВМС побывал в Донецкой области и наградил морпехов. Фото

В воскресенье, 6 июля, Украина отмечает День Военно-морских сил. По этому случаю главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Донецкой области и провел награждение наших защитников.

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Об этом генерал-полковник написал в Facebook и опубликовал фото с события. Сырский отметил, что воины-морпехи бригад имени контр-адмирала Михаила Белинского и гетмана Петра Сагайдачного – среди лучших подразделений на своих направлениях. В течение длительного времени они стойко удерживают оборонительные рубежи, результативно контратакуют и уничтожают врага.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что он вручил морским пехотинцам почетные награды. Главнокомандующего ВС Украины – Крест храбрых, Стальной, Золотой и Серебряный кресты, крест "Военная честь".

"В День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины снова побывал в Донецкой области. На этот раз возможность приятная – награждение военнослужащих 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты ВМС ВСУ. Матросы и солдаты, сержанты, офицеры – от стрелков до начальников разведки и артиллерии. Мы гордимся морской пехотой ВМС ВС Украины, которая является настоящей элитой украинского войска", – отметил Сырский.

Он также рассказал, что "штормовые береты" отражают натиск противника на самых сложных участках фронта и являются настоящими образцами силы духа и воли к победе.

"Еще раз благодарю воинов за ратную службу! Слава Украине!" – резюмировал награждение Сырский.

Напомним, что в воскресенье, 6 июля, в Украине отмечают День Военно-морских сил ВСУ. По этому случаю в Одессе курсанты и лицеисты развернули самый большой флаг ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Военно-морских сил в Генштабе ВСУ поздравили с профессиональным праздником защитников из этого рода войск. С началом полномасштабной войны эти воины стали одним из ключевых факторов украинской стойкости, они показали, что Украина была, есть и будет морской державой.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал, что за шесть месяцев 2025 года Силы обороны Украины обезвредили более 230 000 военнослужащих и наемников РФ, которые пошли войной против нашей страны. Речь идет о ликвидированных и раненых оккупантах.

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