Синоптики рассказали, ждать ли похолодания на выходных в Украине: прогноз на 15-16 ноября. Карта

Суббота и воскресенье, 15 и 16 ноября, в нескольких областях Украины синоптики прогнозируют дожди. По всей территории страны температура будет колебаться от ночной прохлады до умеренного дневного тепла.

Украинцев ожидают несколько дней переменной погоды с периодическими осадками и сильными порывами ветра в отдельных областях – сообщают синоптики Укргидрометцентра. Специалисты также прогнозируют утренние и ночные туманы на юге и юго-востоке.

Погода 15 ноября

Синоптики прогнозируют дождливый день для жителей северных областей Украины. В остальных регионах небо будет малооблачным. В центральных, южных областях а также на Сумщине, Харьковщине и Карпатах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура будет колебаться в пределах от +1 до +7 градусов тепла, на юге местами до +11 градусов. Днем термометры покажут от +8 до +13 градусов.

Погода 16 ноября

На севере Украины в воскресенье возможны ночные заморозки. Синоптики ожидают от -1 до -3 градусов ночью. Днем воздух прогреется от +4 до +14 градусов. Самым теплым последний день недели будет для жителей юга – там прогнозируют до +17 градусов.

В западных областях а также на Житомирщине и местами Киевщиневозможны кратковременные дожди. На остальнойтерритории синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.

Когда в Украине ожидается похолодание

Ранее метеоролог Наталья Диденко рассказала, что со вторника, 18 ноября стоит ожидать существенного похолодания. По словам синоптика, ожидаются "небольшие минусы" ночью и от +2 до +6 градусов днем. Специалист добавила, что 19 ноября на западе, севере и в центре Украины возможен мокрый снег.

Похожий прогноз сделала и синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Женщина отметила, что в середине ноября в Украине ожидается кратковременное "проявление зимы". Речь идет о мокром снеге. Однако такие осадки будут непродолжительными и будут выпадать преимущественно ночью в отдельных областях.

Напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

