Синоптик уточнила прогноз для Украины на среду и рассказала, когда ждать потепления. Карта

В среду, 15 января, на части территории Украины ожидаются снегопады. Атмосферные фронты принесут зимние осадки на западную часть страны.

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Также осадки в виде мокрого снега возможны в течение дня в северных областях. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня по всей стране ожидается повышение температуры воздуха, в связи с чем в некоторых западных и северных областях на дорогах возможен гололед из-за налипания мокрого снега. На остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков, а в южной части даже будет солнечно.

При этом в ночь на 15 января самая низкая температура воздуха ожидается в южной части Украины. Столбики термометров могут опуститься до -8 градусов. На остальной территории Украины ночью будет -6…-2 градуса.

В течение дня 15 января почти во всех областях будет наблюдаться оттепель. Только в западных регионах будет держаться мороз на уровне -3 градусов.

В Киеве в ночь на 15 января также возможен небольшой мороз. В течение дня в столице температура воздуха будет колебаться в пределах нуля. Ночью и утром в столице западный ветер будет порывистым. При этом существенных осадков в Киеве не прогнозируется в этот день.

Также синоптик сообщила, что в последующие дни по всей территории Украины ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, что в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Погода к концу зимы может быть нестабильной.

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