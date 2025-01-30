Синоптик дала прогноз на последний день января и рассказала, когда в Украину ворвется похолодание. Карта

В пятницу, 31 января, Украину ждет последний день тепла перед похолоданием.Уже с началом февраля в стране ожидается резкое понижение температуры.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Завтра, 31-го, в завершающую гастроль января еще немного теплая погода побудет, однако уже виднеется тенденция к снижению температуры воздуха и дальнейшему похолоданию", – говорится в сообщении.

Днем температура в Украине будет колебаться от +6 до +9 градусов, на западе страны кое-где от +7 до +11 градусов. В южных областях еще будет держаться весенняя погода, где температура может достигнуть +9+14 градусов.

Осадки завтра маловероятны, за исключением западных областей, где возможны небольшие дожди или туманы.

В Киеве январь завершится также достаточно теплой погодой с температурой ночью от +3 до +5 градусов, а днем – около +7 градусов. Однако будет ощутимо усилен юго-восточный ветер.

Диденко отметила, что с началом февраля стоит ожидать постепенного похолодания по всей Украине, когда температура начнет снижаться, и зимние холода все-таки вернутся.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сказала, что почти весенняя погода в Украине будет сохраняться до конца января. В отдельных регионах воздух может прогреваться до +14 градусов. С 1 февраля начнется похолодание, сначала не слишком ощутимое, а впоследствии более заметное.

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