Синоптик дала прогноз на последние выходные марта: где ждать похолодания. Карта

В Украине 28-29 марта ожидается умеренная теплая погода с температурой до +18°C. Однако в ряде регионов прогнозируют и кратковременные дожди и локальные похолодания.

Прохладнее всего будет на северо-востоке в субботу и на западе и севере в воскресенье. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В большинстве областей Украины выходные пройдут без существенных осадков, с комфортной температурой воздуха +12...+18°C днем. В то же время дожди наиболее вероятны в западных регионах и на юге Одесской области. Небольшие осадки также могут задеть Житомирскую, Киевскую, а в воскресенье – Луганскую области.

В субботу, 28 марта, прохладнее будет в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и в восточных районах Киевской области – там температура снизится до +8...+11°C. Уже в воскресенье, 29 марта, свежий воздух охватит запад и север страны, где ожидается +9...+12°C.

Ветер будет преобладать восточного и северо-восточного направлений. В Киеве существенных осадков не прогнозируют: в субботу температура составит +12...+14°C, в воскресенье – +10...+12°C, при этом возрастет облачность.

Погодные условия в целом будут способствовать активностям на открытом воздухе, несмотря на незначительные региональные колебания температуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в субботу, 28 марта, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

