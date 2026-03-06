Сильные, решительные, несокрушимые: истории украинок, собранные музеем 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабного вторжения России украинские женщины показывают невероятную стойкость, помогая тем, кто защищает страну, и поддерживая громады в тылу. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал истории женщин, которые своей поддержкой приближают победу. Это истории мужества, самоотверженности и веры.

Видео дня

Алина из Харькова – врач, которая жила в Салтовском районе, одном из самых обстреливаемых в начале полномасштабного вторжения. Первые дни войны она провела в подвале предприятия вместе с более 380 людьми, среди них – дети, беременные и пожилые жители. Алина добровольно оказывала медицинскую помощь, организовала связь с волонтерами для обеспечения медикаментами и принимала пациентов прямо в укрытии.

"Я активно принимала людей, оказывала помощь. Несмотря на то, что ситуация в Харькове была достаточно сложной, Салтовка также обстреливалась. Да, враг будто отошел, но все еще оставалось в активной фазе", – вспоминает Алина. Ее история по ссылке.

София из Киева так же с первых дней войны решила не стоять в стороне: поселилась в волонтерском пространстве на киевском вокзале. Там она закупала необходимое, кормила военных, помогала эвакуированным и разливала чай.

"Мы там жили, ели, кормили других, разгружали волонтерку и так мы провели эти более двух месяцев. Наплыв людей был большой. Но я знала, что надо делать полезное для людей", – говорит София. Ее история по ссылке.

80-летняя Зоя Владимировна из Житомира по-своему присоединилась к помощи стране: ежедневно вязала носки для бойцов на фронт. Создала уже около 300 пар, сейчас они греют защитников и защитниц.

"Мне кажется, что это моя помощь. Это мои донаты. Надо чем-то помогать. Снаряды не подношу, но работаю, работаю. Все будет Украина", – говорит женщина. Ее история по ссылке.

Наталья из Токмака встретила первые военные самолеты 24 февраля 2022 года. Уже на следующий день ее город оказался под оккупацией. Ее сын погиб, защищая Украину. Сама женщина, несмотря на опасность, продолжала работать почтальоном: тайно разносила пенсии через блокпосты, продолжала говорить на украинском и верила в освобождение родного города.

"Скажу честно, ощущение было – сердце в пятках. Мы те папки прятали, чтобы к нам не приставали. Потому что тогда – все. Увидят украинские деньги и конец", – рассказывает Наталья. Ее история по ссылке.

Каждая из этих женщин – пример несокрушимости и силы духа. Их поступки доказывают: борьба за Украину продолжается не только на фронте, но и в тылу, где женщины ежедневно творят маленькие, но сверхважные победы.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.

Смотрите и читайте эти истории на сайте.