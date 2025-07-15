Сильные ливни и снижение температуры: синоптик предупредила украинцев о погодном 'сюрпризе'. Карта

В среду, 16 июля, сохранится жаркая погода, но осадки накроют отдельные территории Украины. Дожди пройдут в западных регионах, а также в Житомирской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Погодный "сюрприз" в виде снижения температуры воздуха ожидается 18-19 июля, в том числе и в Киеве.

"Киевляне! 18-19 июля вероятны сильные ливни и снижение температуры воздуха до +18...+22 градусов! А теперь возвращаемся к жарким реалиям. Завтра, 16-го июля, в Киеве предполагается в течение дня +27...+30 градусов", – говорится в сообщении.

Осадков днем не предвидится, лишь вечером есть вероятность локального дождя с грозой.

"Дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, дойдут до Житомирщины, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Локально возможны сильные ливни, шквалы, град! На остальной территории Украины будет сухо и жарко", – написала синоптик.

16 июля в Украине ожидается жара, особенно на юге, востоке и в Днепропетровской области, где воздух прогреется до +30...+36 градусов. В северных регионах температура составит +28...+30 градусов.

В центральных областях будет немного прохладнее – +27...+31 градус. Самый свежий воздух прогнозируют на западе страны – от +22 до +27°C днем.

"Ожидаемое изменение погоды 18-19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно! Но дышать будет легче. Тем не менее! На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса", – резюмировала Диденко.

Напомним, примерно через неделю Украину накроет сильная жара. Начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно – и выше +40.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, в августе украинцев ждут тропические воздушные массы и угроза засухи.

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