Шоколадный десерт с клубникой без выпечки, теста и сахара: самый простой рецепт

Домашние десерты без выпечки – лучшее угощение к чаю, и главное его преимущество в том, что не нужно готовить тесто. Для основы подойдет желе, сметана, печенье, а также птичье молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из сгущенного молока, с клубникой и сливками.

Ингредиенты:

400 г сгущенного молока

20 г сухого молока

20 г кукурузного крахмала

300 мл молока

100 мл сливок 10-33%

300 г клубники ⠀

Для ганаша:

200 г шоколада

125 мл сливок 33% ⠀

Способ приготовления:

1. Молочный крем: тщательно перемешиваем сгущенное молоко, сухое молоко и крахмал. Добавляем молоко, сливки и снова перемешиваем. Ставим на средний огонь, постоянно помешивая доводим до кипения, и варим до загустения (на весь этот процесс понадобится 30 минут). Главное, постоянно помешивать, чтобы крем не подгорел! Переливаем в чистую емкость, накрываем пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры. Затем убираем в холодильник на 3-4 часа до полного остывания.

2. Шоколадный ганаш: шоколад заливаем горячими сливками, перемешиваем и оставляем на 1-2 часа при комнатной температуре.

3. Собираем десерт: клубнику моем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем. Уже нарезанную еще раз хорошо просушиваем бумажным полотенцем. Осторожно соединяем клубнику с молочным кремом и кладем в форму. Сверху поливаем ганашем, украшаем натертым шоколадом и отправляем в холодильник на несколько часов.

Подаем и наслаждаемся!

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