Шоколадный десерт с клубникой без выпечки, теста и сахара: самый простой рецепт
Домашние десерты без выпечки – лучшее угощение к чаю, и главное его преимущество в том, что не нужно готовить тесто. Для основы подойдет желе, сметана, печенье, а также птичье молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из сгущенного молока, с клубникой и сливками.
Ингредиенты:
- 400 г сгущенного молока
- 20 г сухого молока
- 20 г кукурузного крахмала
- 300 мл молока
- 100 мл сливок 10-33%
- 300 г клубники ⠀
Для ганаша:
- 200 г шоколада
- 125 мл сливок 33% ⠀
Способ приготовления:
1. Молочный крем: тщательно перемешиваем сгущенное молоко, сухое молоко и крахмал. Добавляем молоко, сливки и снова перемешиваем. Ставим на средний огонь, постоянно помешивая доводим до кипения, и варим до загустения (на весь этот процесс понадобится 30 минут). Главное, постоянно помешивать, чтобы крем не подгорел! Переливаем в чистую емкость, накрываем пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры. Затем убираем в холодильник на 3-4 часа до полного остывания.
2. Шоколадный ганаш: шоколад заливаем горячими сливками, перемешиваем и оставляем на 1-2 часа при комнатной температуре.
3. Собираем десерт: клубнику моем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем. Уже нарезанную еще раз хорошо просушиваем бумажным полотенцем. Осторожно соединяем клубнику с молочным кремом и кладем в форму. Сверху поливаем ганашем, украшаем натертым шоколадом и отправляем в холодильник на несколько часов.
Подаем и наслаждаемся!
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