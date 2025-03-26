'Школа восстановления общин': проект по подготовке муниципальных менеджеров периода восстановления вышел на финишную прямую

Первый набор слушателей глобального проекта "Школа восстановления громад" вышел на финишную прямую. Участники обучения завершили последний, 4 интенсивный теоретический модуль, сообщает пресс-служба проекта.

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В частности, в последний блок представители украинских громад исследовали, как функционирует Европейский Союз, как города налаживают международные связи, как эффективно управлять проектами и находить финансирование. От основ проектного менеджмента до реальных примеров из Таллинна и Вильнюса.

Обучение объединило 110 участников из 37 громад Украины. Деоккупированные, прифронтовые, временно оккупированные территории – эти громады собрались, чтобы получить необходимые знания, поделиться опытом и создать основу для будущего обновления.

"Восстановление разрушенных украинских громад будет сложным, но возможным. Главное – правильный подход. Это будет возможно при условии четко расставленных приоритетов, правительственных программ поддержки, региональной и местной политики, направленной на поддержку бизнеса и предпринимателей, а также формирования четкого плана действий и мер по возвращению жителей", – считает участница обучения, представительница Бахмутской громады Наталья Отюнина.

Обучение длилось с октября 2024 года, включало четыре ключевых модуля, в рамках которых проводились лекции (в том числе и открытые) от ведущих украинских и международных экспертов, а также форумы и воркшопы с участием представителей власти, экспертов и международного сообщества:

Стратегия для громады: государственный и международный уровень

Экономическое моделирование, восстановление городов и территорий

Сохранение громады, возвращение людей и преодоление социальных конфликтов

Ресурсы проекта и привлечение инвестиций

Каждый из этих блоков давал участникам глубокое понимание современных вызовов и реальных возможностей восстановления их громад.

"Никто, кроме нас, не отстроит Украину. Ни ЕС, ни США, ни какие-либо международные партнеры. Поэтому мы должны найти единомышленников для создания будущего, которое будет лучше, чем было. Важно визуализировать проблемы, достижения и сильные стороны. Мы приступаем к процессу восстановления, который будет длиться не один год, а десятилетие. Наше задание – довести дело до логического конца, даже если завершить этот процесс смогут наши преемники", – делится представитель Горностаевской громады Евгений Овдак.

Кульминацией обучения станет воркшоп, во время которого участники доработают и представят свои наработки – "Профиль восстановления громады". Это не просто документ, а стратегическая дорожная карта для каждой громады, содержащая видение, миссию, пошаговый план действий и реальные проекты для будущего развития. Эта работа является практическим результатом всего пройденного курса и станет основой реальных изменений в громадах.

"Команда муниципалитета Мариуполя запустила "Школу восстановления громад" как стратегически важный проект, дающий шанс украинским менеджерам получить уникальные знания от лучших зарубежных и международных преподавателей. Украина очень нуждается в квалифицированных, заинтересованных и мотивированных управленцах, которые готовы закатать рукава и много работать, чтобы построить экономически сильные и комфортные для жизни громады" – отмечает Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Первый набор Школы уже показал свою эффективность: выпускники стали менеджерами обновления своих громад, готовыми к практическим вызовам. Они получили не только знания, но и реальные кейсы, опыт коллег и международных экспертов, которые можно использовать уже сегодня.

Напомним, проект "Школа восстановления громад" основан Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь Реборн" с целью подготовки муниципальных менеджеров для периода восстановления. Реализация проекта осуществляется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института IRI Ukraine в партнерстве с "Метинвестом" и SCM Ринатом Ахметовым. Образовательные партнеры: "Метинвест" Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".