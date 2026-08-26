"Сердце Азовстали" провело ретрит, посвященный посттравматическому росту, для семей, ожидающих возвращения близких из плена

В рамках программы посттравматического роста проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" состоялся ретрит для семей защитников и защитниц Мариуполя, ожидающих возвращения своих близких из плена. Такой формат является частью системной поддержки защитников Мариуполя, которая начинается ещё до их освобождения из плена.

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Ожидание освобождения из плена – это длительный период неопределенности, напряжения и психологической нагрузки. В то же время семье важно быть готовой не только к моменту встречи, но и к последующему процессу адаптации. После лет разлуки меняются оба – и защитник, и его близкие, поэтому возвращение часто означает необходимость заново выстраивать совместную жизнь.

"Семья – это ближайший круг поддержки для защитника после возвращения из плена. Именно поэтому мы считаем важным работать с ней еще до момента освобождения. За годы ожидания жизнь семьи меняется, как меняется и сам защитник. Важно заранее помочь близким понять, что их может ждать после возвращения, как создать безопасное пространство, уважать границы и темп человека, пережившего плен, и в то же время не забывать о собственной устойчивости", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Во время ретрита участники получали практические знания о том, как встретить близкого человека после плена, создать для него безопасное пространство, уважать его темп восстановления и поддерживать, не лишая его контроля над собственной жизнью. Вместе с тренером по посттравматическому росту Геннадием Азжеуровым, который сам пережил травматический опыт и прошел путь восстановления, участники также работали над собственной устойчивостью и готовностью к новому этапу жизни.

Работа с семьями до возвращения защитника является важной частью модели посттравматического роста "Сердца Азовстали": поддержка начинается ещё во время ожидания и продолжается после освобождения, помогая семье пройти путь возвращения вместе.