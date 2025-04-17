'Сейчас в Одессе 'ваты' 40%': социолог объяснил, как изменилось общество во время войны

Полномасштабное вторжение в Украину повлекло, среди прочего, радикальную трансформацию самоидентичности граждан. Социология фиксирует, что и в стране происходит формирование мононации по принципу "свой-чужой".

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Об этом специально для OBOZ.UA рассказал политик, глава наблюдательного совета Института стратегических исследований и прогнозов "Янус", социолог Игорь Грынив. Он отметил, что чужой украинцам становится "вата", и даже недавно русскоязычные категорически отказываются с нею общаться.

"После начала войны я проводил много исследований в Одессе, Харькове, например, выясняя, как изменилось восприятие идентичности, патриот – не патриот, "вата" – "не вата". До войны, по данным многих опросов, в Одессе соотношение "ваты" и "не ваты" было 70% на 30%. Через год войны соотношение было 40% на 60% в пользу патриотизма", – говорит социолог.

Он уточнил, что трансформация идентичности украинцев происходит именно в радикальном формате, например люди не пытаются дискутировать и убеждать собеседников с пророссийскими взглядами, а просто перестают общаться с ними.

"То есть срабатывает принцип "свой-чужой". Здесь мы становимся мононацией", – уверен Игорь Грынив.

Социолог говорит, что такая радикализация связана с потерей определенных территорий и фактом, что чувствующие себя чужим в нынешней Украине "уехали куда-нибудь".

"Уверен, что общество получило такую прививку войной, что не скоро примет философию "ваты", известной риторическим "какая разница". Мы видим, что даже тем, кто говорил "какая разница", сегодня уже совсем не "какая разница" – их личная метаморфоза тоже произошла", – заметил Игорь Грынив.

Радикализация по принципу "свой-чужой" также привела к тому, что даже очень уставшие войной люди не готовы принять несправедливый мир.

"Они очень устали, но несправедливого мира граждане не примут. То есть люди точно не готовы сдаться, и, несмотря на всю усталость, готовы еще многое терпеть. Вызов ключевой – это окончание войны, кроме того, запрос на определенную справедливость очень велик. Однако мир от Трампа, например, общество воспринимает как несправедливый, поэтому и неприемлемый", – добавил Игорь Грынив.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что Украина каждый день страдает террористической деятельностью РФ, к сожалению, некоторые граждане нашего государства слушают "творчество" артистов из страны-агрессора. В результате недавно первое место в украинском чарте Apple Music заняла песня Homay российской группы Ay Yola, которая активно поддерживает войну и помогает оккупантам.

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