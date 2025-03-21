Сегодня эта военная техника могла быть на фронте: Порошенко объяснил, почему блокируется помощь защитникам

Петр Порошенко приготовил новую партию техники и дронов для фронта. Стоимость этого конвоя – около миллиона долларов. Техника уже должна быть на фронте, но власти цинично блокируют помощь Фонда Порошенко военным, заметил пятый президент.

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Об этом лидер "Евросолидарности" написал в соцсетях.

"Сегодня мы должны быть на фронте. Ребятам остро не хватает оружия, потому что государство, к сожалению, срывает поставки техники в определенные бригады. Здесь уже готовы экскаваторы, стирально-душевые комплексы, квадроциклы, сотни FPV, "Мовики", купольные РЭБы, "Ванильные сахарки" и электроника. Тем не менее, наша команда впервые за три года была вынуждена остаться в Киеве. Потому что уроды из власти начали шантажировать наших коллег", – говорит Порошенко.

"Бывших и действующих сотрудников Управления государственной охраны, которые выполняли свою работу и охраняли меня во времена президентства, бросают за решетку. А "прокуроры-инвалиды", получающие заоблачные зарплаты в размере сотни тысяч гривен ежемесячно, просят у подвешенного на крючок ГБР Печерского суда определить им залог в 500 миллионов гривен", – рассказал Порошенко.

Представители ДБР шантажируют обычных водителей: дайте показания против Порошенко, а мы подумаем, как вам можно помочь. Пытаются заставить охранников подтвердить информацию, содержащуюся на флешке, полученной от ФСБ РФ. 500 миллионов гривен - это заработная плата каждого из водителей за 2 500 лет. Представьте, убийца в Украине получает 1 миллион гривен залога. Обладатель "Элиты-Центра", обвиняемый в коррупции, получил 20 миллионов залога. Печально известная руководительница Хмельницкой МСЭК, купавшаяся в деньгах, получает 230 миллионов залога. Это и есть верховенство права, справедливость, независимость суда, – констатирует лидер Евросолидарности.

"Лично глава государства подписал против меня незаконные и антиконституционные санкции. Напомню, санкции могут быть применены только к иностранному государству, а также руководителям террористических организаций. И я действительно признан главой террористической организации… Правда, решением российского суда за вклад в развитие и помощь ВСУ. Думаю, это решение и взяли за основу, когда готовили указ о введении санкций", – говорит Порошенко.

"Оправдывали санкции власти решением Финмониторинга: мол, они владеют информацией, что может "шокировать общество". Прошло уже полтора месяца, но ничего не обнародовано, а это значит, что ничего у них нет", – убежден Порошенко.

Он также отметил, что решение о санкциях позволяет властям забрать активы.

"Например, банк, который, по их мнению, проводит рискованные финансовые операции, предоставляя деньги на финансирование армии. Я твердо убежден, что за эти решения каждый причастный будет наказан", – сказал Порошенко.

"Но нашу команду это не останавливает — совсем скоро мы будем у ребят с грузом на сумму 40 миллионов гривен. Который, к счастью, успели законтрактовать и оплатить еще до наложения санкций. Поэтому продолжаем ездить, привозить и собирать запросы, потому что наши боевые друзья в этом нуждаются", – подчеркнул Петр Порошенко.