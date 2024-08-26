26 серпня 1382 року хан улусу Джучі ("Золота Орда") захопив і спалив Москву.

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Коли я навчався в школі, вчителька історії Валентина Федорівна пояснювала: князь Московскький Дмитрій Донський в знаменитій битві на Куликовому полі розгромив військо золотоординського хана Мамая. От Тохтамиш за це й помстився.

Віра Федорівна розповідала неправду, тобто побрехеньки. Але вона не винна - її так вчили і таке завдання ставили: розповідай учням те і те. А насправді...

Князь Московський Дмитрій Донський в знаменитій битві на Куликовому полі (якої насправді не було) з темником (вірніше, його титут офіціно називався темун-бек) Мамаєм насправді боровся не з Золотою Ордою. Він її захищав, допомагаючи зберегти територіальну цілісність та укріпити владу хана Орди Тохтамиш. Дмитрій Донський був вірним холуєм Тохтамиша. Тому...

Тому, коли проти князя у Москві спалахнуло повстання, викликане саме тим, що він цілувався-милувався з Тохтамишем, тоді як інтереси московської еліти полягали в дружбі з Генуезькою республікою та Литвою, Дмитрій утік, кинувши власну родину (золото забрати не забув) і викликав Тохтамиша. Треба сказати, що Донський, окрім того, що був дурнем набитим, маріонеткою в руках московських попів - він ще й фантастичним боягузом був.

Тохтамиш із вдячності за допомогу у бротьбі за владу з Мамаєм, на чолі величезного війська прийшов до Москви, і повстання придушив, повернувши владу Донському. І знову між ними панували мир-дружба-жуйка. І не вірте, буцімто князь відмовлявся платити данину Тохтамишу. Це теж брехня московської пропаганди. Після знищення Мамая Тохтамиш називав Дмитрія "братом", вони обмінювалися теплими листами і цінними подарунками.

Власне, допомігши Тохтамишу знищити першого на тих теренах "євроінтегратора" Мамая, Дмитрій Донський та його ідейний натхненник ігумен Троїцького монастиря (нині Троїце-Сергієва лавра) Сергій Радонезький, який теж мав дуже тісні зв`язки з Ордою, зберегли її владу над Москвою ще на 100 років.