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Самый вкусный салат из пекинской капусты, с огурцами и крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
576
Самый вкусный салат из пекинской капусты, с огурцами и крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Стоит отметить, что пекинская капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также морепродуктами, мясом, сыром, яйцами.

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Что приготовить из пекинской капусты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и крабовыми палочками.

Легкий и вкусный салат

Ингредиенты: 

  • 150 г пекинской капусты
  • 1 упаковка крабовых палочек 
  • 3 яйца
  • 1 огурец
  • 0,5 банки кукурузы
  • заправляет сметаной+ложечка горчицы

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы полукольцами или кубиком.

Овощи для блюда

2. Добавьте порезанные вареные яйца, кукурузу.

Приготовление салата

3. Заправьте салат, перемешайте.

Готовый салат

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