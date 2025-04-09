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Самый вкусный салат из пекинской капусты, с огурцами и крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Стоит отметить, что пекинская капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также морепродуктами, мясом, сыром, яйцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- 150 г пекинской капусты
- 1 упаковка крабовых палочек
- 3 яйца
- 1 огурец
- 0,5 банки кукурузы
- заправляет сметаной+ложечка горчицы
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы полукольцами или кубиком.
2. Добавьте порезанные вареные яйца, кукурузу.
3. Заправьте салат, перемешайте.
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