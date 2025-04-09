Самый вкусный салат из пекинской капусты, с огурцами и крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Стоит отметить, что пекинская капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также морепродуктами, мясом, сыром, яйцами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

150 г пекинской капусты

1 упаковка крабовых палочек

3 яйца

1 огурец

0,5 банки кукурузы

заправляет сметаной+ложечка горчицы

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы полукольцами или кубиком.

2. Добавьте порезанные вареные яйца, кукурузу.

3. Заправьте салат, перемешайте.

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