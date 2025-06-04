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Самый вкусный домашний пломбир из двух ингредиентов: рецепт безопасного десерта
Домашнее мороженое можно готовить из ягод, а также молока, сливок. А для яркого вкуса можно добавлять любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мороженого из сливок, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Сливки 33%500 мл
- Сгущенное молоко 1 банка (примерно 380 г)
- Вафельные лепешки 2 шт
Способ приготовления:
1. Взбей сливки до мягких пиков (пышная, но не твердая масса). Добавь сгущенное молоко и аккуратно перемешай до однородности.
2. Возьми один вафельный корж, выложи на него сливочную смесь. Накрой вторым коржом, слегка прижми. Положи в морозилку минимум на 4-5 часов (лучше на ночь).
Разрежь на кусочки и наслаждайся домашним мороженым с хрустящей вафлей!
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