УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый вкусный домашний пломбир из двух ингредиентов: рецепт безопасного десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,6 т.
Рецепт мороженого

Домашнее мороженое можно готовить из ягод, а также молока, сливок. А для яркого вкуса можно добавлять любые продукты, которые вы любите.

Видео дня
Как из сливок приготовить мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мороженого из сливок, со сгущенным молоком.

Рецепт мороженого

Ингредиенты:

  • Сливки 33%500 мл
  • Сгущенное молоко 1 банка (примерно 380 г)
  • Вафельные лепешки 2 шт

Способ приготовления:

1. Взбей сливки до мягких пиков (пышная, но не твердая масса). Добавь сгущенное молоко и аккуратно перемешай до однородности.

Основа для мороженого

2. Возьми один вафельный корж, выложи на него сливочную смесь. Накрой вторым коржом, слегка прижми. Положи в морозилку минимум на 4-5 часов (лучше на ночь).

Сколько готовить мороженое

Разрежь на кусочки и наслаждайся домашним мороженым с хрустящей вафлей!

Готовое мороженое

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: