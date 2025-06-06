УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый вкусный домашний лимонад из трех ингредиентов: рецепт охлаждающего напитка

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,2 т.
Самый вкусный домашний лимонад из трех ингредиентов: рецепт охлаждающего напитка

Домашние лимонады – лучшие напитки для жаркого лета. Готовить из можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов.

Видео дня
Из чего приготовить лимонад

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и охлаждающего лимона из лимона, льда и минеральной воды.

Ингредиенты: 

  • Лимон 
  • Мята – 50 г ( только листья)
  • Спрайт 1л
  • Много льда

Способ приготовления:

1. Взбейте лимон и мяту, процедите через марлю.

Основа для лимонада

2. Добавьте воду и лед.

Готовый лимонад

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: