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Самый вкусный домашний лимонад из трех ингредиентов: рецепт охлаждающего напитка
Домашние лимонады – лучшие напитки для жаркого лета. Готовить из можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и охлаждающего лимона из лимона, льда и минеральной воды.
Ингредиенты:
- Лимон
- Мята – 50 г ( только листья)
- Спрайт 1л
- Много льда
Способ приготовления:
1. Взбейте лимон и мяту, процедите через марлю.
2. Добавьте воду и лед.
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