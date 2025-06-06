Самый вкусный домашний лимонад из трех ингредиентов: рецепт охлаждающего напитка

Домашние лимонады – лучшие напитки для жаркого лета. Готовить из можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и охлаждающего лимона из лимона, льда и минеральной воды.

Ингредиенты:

Лимон

Мята – 50 г ( только листья)

Спрайт 1л

Много льда

Способ приготовления:

1. Взбейте лимон и мяту, процедите через марлю.

2. Добавьте воду и лед.

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