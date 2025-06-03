Самый удачный маринад для куриного шашлыка: понадобятся цитрусовые и специи
Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент блюда. Готовить маринады можно из разных продуктов, специй, цитрусовых. Очень важно знать, что сок цитрусовых, а также томатный отлично размягчают волокна мяса, сделав при этом шашлык очень сочным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и легкого в приготовлении маринада для куриного шашлыка.
Ингредиенты:
- 0,6 кг куриных голеней или филе
Маринад:
- 3 ст.л. зернистой горчицы
- 1 ст.л. обычной горчицы
- 2 ст.л. лимонного сока
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца
- 3 ст.л. меда ⠀
Способ приготовления:
1. Соединяем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем.
2. Добавляем голени, хорошо смешиваем с маринадом и убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь (можно оставить в емкости под пищевой пленкой, в пакетах-слайдерах или завакуумировать).
3. Запекаем в духовке при 200 С 15 минут или готовим на мангале.
Подаем горячими со свежими овощами!
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