Самый удачный маринад для куриного шашлыка: понадобятся цитрусовые и специи

Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент блюда. Готовить маринады можно из разных продуктов, специй, цитрусовых. Очень важно знать, что сок цитрусовых, а также томатный отлично размягчают волокна мяса, сделав при этом шашлык очень сочным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и легкого в приготовлении маринада для куриного шашлыка.

Ингредиенты:

0,6 кг куриных голеней или филе

Маринад:

3 ст.л. зернистой горчицы

1 ст.л. обычной горчицы

2 ст.л. лимонного сока

3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца

3 ст.л. меда ⠀

Способ приготовления:

1. Соединяем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем.

2. Добавляем голени, хорошо смешиваем с маринадом и убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь (можно оставить в емкости под пищевой пленкой, в пакетах-слайдерах или завакуумировать).

3. Запекаем в духовке при 200 С 15 минут или готовим на мангале.

Подаем горячими со свежими овощами!

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