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Самый удачный маринад для куриного шашлыка: понадобятся цитрусовые и специи

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Самый удачный маринад для куриного шашлыка: понадобятся цитрусовые и специи

Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент блюда. Готовить маринады можно из разных продуктов, специй, цитрусовых. Очень важно знать, что сок цитрусовых, а также томатный отлично размягчают волокна мяса, сделав при этом шашлык очень сочным. 

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В чем мариновать мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и легкого в приготовлении маринада для куриного шашлыка.

Ингредиенты:

  • 0,6 кг куриных голеней или филе 

Маринад:

  • 3 ст.л. зернистой горчицы
  • 1 ст.л. обычной горчицы
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца
  • 3 ст.л. меда ⠀

Способ приготовления: 

1. Соединяем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем.

Основа для маринада

2. Добавляем голени, хорошо смешиваем с маринадом и убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь (можно оставить в емкости под пищевой пленкой, в пакетах-слайдерах или завакуумировать).

Мясо в маринаде

3. Запекаем в духовке при 200 С 15 минут или готовим на мангале.

Готовое мясо

Подаем горячими со свежими овощами!

Запеченные куриные голени

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