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Самый сочный шашлык из телятины: что добавить в блюдо, чтобы мясо было мягким и вкусным

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт шашлыка

Шашлык можно готовить из любого мяса, но, сочность мяса зависит от маринада. Для того, чтобы готовый шашлык был вкусным и сочным, кулинары советуют готовить маринад из помидоров, а также добавив лук, также подойдет сок гранатовый и киви.

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Вкусный шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из телятины, со специями и маринадом из помидоров и лука.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Биток телятина 1,5кг
  • Жирные обрезки 500 г
  • Курдюк 200 г
  • Лук 1 шт
  • Помидор 1 шт
  • Перец сладкий 1 шт (по желанию)
  • Петрушка пучок
  • Кориандр 1 ч.л
  • Хмели сунели 1 ч.л
  • Соль и черный перец
  • Соль крупная

Способ приготовления:

1. Биток выбирайте ровный одним куском, разрежьте в плоский пласт и отбиваем. Натираем специями и соусом из лука и помидоров.

Мясо для блюда

2. Жирные обрезки превращаем в фарш вместе с овощами, можно пропустить через мясорубку с крупной сеткой.

Мясной фарш с овощами и зеленью

3. Фарш раскатываем между пергаментом и соединяем с битком.

Готовый фарш для приготовления шашлыка

4. Тонко нарезаем курдюк, если не любите возьмите сало, выкладываем слой и заворачиваем в рулет.

Мясной рулет

5. Если нет хорошего острого ножа, рулет можно немного заморозить, и нарезаем толщиной по 2 см.

Приготовление основы для шашлыка

6. На углях готовим примерно 18-20 минут, когда мясо станет румяным посыпаем крупной солью.

Готовый шашлык

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