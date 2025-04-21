Самый сочный шашлык из телятины: что добавить в блюдо, чтобы мясо было мягким и вкусным

Шашлык можно готовить из любого мяса, но, сочность мяса зависит от маринада. Для того, чтобы готовый шашлык был вкусным и сочным, кулинары советуют готовить маринад из помидоров, а также добавив лук, также подойдет сок гранатовый и киви.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из телятины, со специями и маринадом из помидоров и лука.

Ингредиенты:

Биток телятина 1,5кг

Жирные обрезки 500 г

Курдюк 200 г

Лук 1 шт

Помидор 1 шт

Перец сладкий 1 шт (по желанию)

Петрушка пучок

Кориандр 1 ч.л

Хмели сунели 1 ч.л

Соль и черный перец

Соль крупная

Способ приготовления:

1. Биток выбирайте ровный одним куском, разрежьте в плоский пласт и отбиваем. Натираем специями и соусом из лука и помидоров.

2. Жирные обрезки превращаем в фарш вместе с овощами, можно пропустить через мясорубку с крупной сеткой.

3. Фарш раскатываем между пергаментом и соединяем с битком.

4. Тонко нарезаем курдюк, если не любите возьмите сало, выкладываем слой и заворачиваем в рулет.

5. Если нет хорошего острого ножа, рулет можно немного заморозить, и нарезаем толщиной по 2 см.

6. На углях готовим примерно 18-20 минут, когда мясо станет румяным посыпаем крупной солью.

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