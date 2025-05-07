Самый сочный и вкусный шашлык из свинины: рецепт маринада из уксуса, минералки и лука

Шашлык из свинины можно мариновать в любом маринаде, но, кулинары советуют делать его из сметаны, кефира, минеральной воды, добавив специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из уксуса, минеральной воды и соуса наршараб.

Ингредиенты:

Ошеек свиной – 1 кг

Лук репчатый – 0,5 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Соль

Уксус – 1 ст л, лучше легкий, яблочный или фруктовый, или еще лучше сок лимона или лайма

Специи – кориандр, черный перец и базилик. Еще по желанию для пикантности можно добавить хмели-сунели

Соус наршараб – 2 ст. л

Масло

Способ приготовления:

1. Ошеек нарезаем достаточно большими кусками, добавляем много лука, выжав из него сок и чеснок, легче это сделать посолив его, но только его, а не мясо.

2. Добавьте немного уксуса, газировки, специй и соус наршараб, но с ним нужно аккуратно, потому что он вкусный, но если добавить много, то мясо будет быстрее румяниться.

Маринуем минимум 4 часа и жарим как обычно!

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