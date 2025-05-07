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Самый сочный и вкусный шашлык из свинины: рецепт маринада из уксуса, минералки и лука

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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В чем мариновать шашлык

Шашлык из свинины можно мариновать в любом маринаде, но, кулинары советуют делать его из сметаны, кефира, минеральной воды, добавив специи. 

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Сочное мясо для шашлыка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из уксуса, минеральной воды и соуса наршараб. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Ошеек свиной – 1 кг
  • Лук репчатый – 0,5 шт. 
  • Чеснок – 4-5 зуб.
  • Соль
  • Уксус – 1 ст л, лучше легкий, яблочный или фруктовый, или еще лучше сок лимона или лайма
  • Специи – кориандр, черный перец и базилик. Еще по желанию для пикантности можно добавить хмели-сунели
  • Соус наршараб – 2 ст. л
  • Масло

Способ приготовления:

1. Ошеек нарезаем достаточно большими кусками, добавляем много лука, выжав из него сок и чеснок, легче это сделать посолив его, но только его, а не мясо.

Мясо для шашлыка

2. Добавьте немного уксуса, газировки, специй и соус наршараб, но с ним нужно аккуратно, потому что он вкусный, но если добавить много, то мясо будет быстрее румяниться.

Маринад для мяса

Маринуем минимум 4 часа и жарим как обычно!

Готовый шашлык

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