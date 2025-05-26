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Самый популярный летний коктейль "Пина Колада": рецепт напитка, который вы точно полюбите

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
720
Рецепт коктейля

Один из самых вкусных летних напитков – коктейль "Пина Колада", основа которого – ананасовый сок, белый ром и лед. Готовится напиток всего 10 минут. А для освежающего эффекта можно добавить листик мяты.

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Коктейль "Пина Колада"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного летнего коктейля "Пина Колада" из белого рома, с ананасовым соком и льдом.

Рецепт летнего коктейля

Ингредиенты:

  • Белый ром "Cubana Cultura" 60 мл
  • Темный ром 15 мл
  • Кокосовый сироп или молоко 40 мл
  • Лаймовый сок 20 мл
  • Ананас 1 кг
  • Ананасовые листья 1 шт
  • Коктейльная вишня красная 5 г
  • Лед 60 г

Способ приготовления:

1. Вырежьте мякоть ананаса слайсером и выжмите сок.

Ананасовый сок

2. Налейте в блендер лаймовый сок, свежевыжатый ананасовый сок, кокосовый сироп или кокосовое молоко, темный ром или белый ром. 

Как правильно готовить коктейль

3. Насыпьте в блендер дробленный лед и взбейте.

Лед для напитка

Перелейте напиток в бокал и украсьте ананасовым листом и коктейльной вишней на шпажке!

Готовый коктейль

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