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Самый популярный летний коктейль "Пина Колада": рецепт напитка, который вы точно полюбите
Один из самых вкусных летних напитков – коктейль "Пина Колада", основа которого – ананасовый сок, белый ром и лед. Готовится напиток всего 10 минут. А для освежающего эффекта можно добавить листик мяты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного летнего коктейля "Пина Колада" из белого рома, с ананасовым соком и льдом.
Ингредиенты:
- Белый ром "Cubana Cultura" 60 мл
- Темный ром 15 мл
- Кокосовый сироп или молоко 40 мл
- Лаймовый сок 20 мл
- Ананас 1 кг
- Ананасовые листья 1 шт
- Коктейльная вишня красная 5 г
- Лед 60 г
Способ приготовления:
1. Вырежьте мякоть ананаса слайсером и выжмите сок.
2. Налейте в блендер лаймовый сок, свежевыжатый ананасовый сок, кокосовый сироп или кокосовое молоко, темный ром или белый ром.
3. Насыпьте в блендер дробленный лед и взбейте.
Перелейте напиток в бокал и украсьте ананасовым листом и коктейльной вишней на шпажке!
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