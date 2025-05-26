Самый популярный летний коктейль "Пина Колада": рецепт напитка, который вы точно полюбите

Один из самых вкусных летних напитков – коктейль "Пина Колада", основа которого – ананасовый сок, белый ром и лед. Готовится напиток всего 10 минут. А для освежающего эффекта можно добавить листик мяты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного летнего коктейля "Пина Колада" из белого рома, с ананасовым соком и льдом.

Ингредиенты:

Белый ром "Cubana Cultura" 60 мл

Темный ром 15 мл

Кокосовый сироп или молоко 40 мл

Лаймовый сок 20 мл

Ананас 1 кг

Ананасовые листья 1 шт

Коктейльная вишня красная 5 г

Лед 60 г

Способ приготовления:

1. Вырежьте мякоть ананаса слайсером и выжмите сок.

2. Налейте в блендер лаймовый сок, свежевыжатый ананасовый сок, кокосовый сироп или кокосовое молоко, темный ром или белый ром.

3. Насыпьте в блендер дробленный лед и взбейте.

Перелейте напиток в бокал и украсьте ананасовым листом и коктейльной вишней на шпажке!

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