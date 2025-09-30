Самый полезный ягодный десерт для мозга и энергии из двух ингредиентов: рецепт от Оксаны Скиталинской

Самый простой десерт – желе. Готовить его лучше всего из фруктов, добавив немного желатина. Стоит отметить, что так же можно готовить и птичье молоко.

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного желе.

Ингредиенты:

ягоды свежие или замороженные

желатин

Способ приготовления:

1. Разотрите ягоды или разморозьте.

2. Добавьте в ягодную массу набухший желатин и перемешайте.

Дайте десерту застыть и подавайте с кофе!

