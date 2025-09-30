Видео дня
Самый полезный ягодный десерт для мозга и энергии из двух ингредиентов: рецепт от Оксаны Скиталинской
Самый простой десерт – желе. Готовить его лучше всего из фруктов, добавив немного желатина. Стоит отметить, что так же можно готовить и птичье молоко.
Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного желе.
Ингредиенты:
- ягоды свежие или замороженные
- желатин
Способ приготовления:
1. Разотрите ягоды или разморозьте.
2. Добавьте в ягодную массу набухший желатин и перемешайте.
Дайте десерту застыть и подавайте с кофе!
