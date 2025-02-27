Самые ощутимые изменения произойдут в западных областях: синоптики дали прогноз погоды на последний день зимы

Погода в Украине в пятницу, 28 февраля, в большинстве регионов днем будет солнечной и с небольшим плюсом (кроме востока). В то же время в западных регионах страны ожидается атмосферный фронт с запада.

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Он вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ослабление мороза до оттепели. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

На остальной территории погоду без осадков все еще будет определять область высокого атмосферного давления.

Как сообщили синоптики, в западных, днем и Житомирской и Винницкой областях в пятницу будет пасмурно. Возможен дождь, местами со снегом. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем от +3 до +8.

На остальной территории синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков; температура ночью от -2 до -7; днем от +1 до +6. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью от -9 до -14 градусов, днем от -4 до +1.

На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В столичном регионе в последний день зимы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -2 до -7; днем от +1 до +6; в Киеве ночью от -2 до -6, днем от +3 до +5.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что последний день зимы часть Украины накроет небольшой циклон Reiner. В этой связи в некоторых регионах прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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