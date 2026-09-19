«Самой пожилой 96 лет»: с оккупированных РФ территорий вернули ещё 15 украинцев

Еще 15 украинцев удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Самой пожилой из них 96 лет, самому молодому — 49. Некоторые из вернувшихся граждан годами находились в оккупации и ждали возможности уехать.

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Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что выбраться из оккупации непросто, особенно для пожилых, больных людей и тех, кто почти не может передвигаться самостоятельно. Важную роль в возвращении украинцев сыграли международная компания с украинскими корнями МХП и её основатель и генеральный директор Юрий Косюк.

Сложные истории спасения украинских семей

Среди тех, кто смог выехать на подконтрольную Украине территорию, — 96-летняя женщина, ее дочь и зять из временно оккупированного села Железный Порт в Херсонской области. В условиях оккупации семья сталкивалась с обстрелами, перебоями с электричеством и нехваткой продуктов.

Женщина нуждалась в постоянной помощи, а её зять передвигался с помощью аппарата Илизарова. Самостоятельно добраться до подконтрольной Украине территории они не могли. Там семью ждал внук, который теперь может быть рядом с близкими и заботиться о них.

Еще одна история — о 74-летнем мужчине из Каховки, который годами оставался в оккупации из-за опасений, что его отъезд может навредить сыну. Тот находился в российском плену, поэтому отец не решался покинуть оккупированную территорию.

Только в 2025 году, после освобождения сына, мужчина решил уехать. Однако к тому моменту его состояние здоровья резко ухудшилось: он перенес тяжелый инсульт, у него частичный правосторонний паралич и воспаление нижнечелюстной железы.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Ему помогают восстановить документы и стабилизировать состояние здоровья.

Возвращение без документов и помощь организаций

В некоторых случаях у людей, покидающих оккупированные территории, нет документов или их документы уже просрочены. Поэтому после возвращения им такжетребуется помощь в восстановлении необходимых документов.

"У каждого, кто возвращается, своя причина ждать этого дня. Кто-то наконец сможет обнять родных после многих лет оккупации. Кто-то — попасть к врачам. А кто-то — просто оказаться в безопасности. И для каждого это означает одно: больше не жить в страхе", — написал Лубинец.

В процессе возвращения украинцев также помогают Международный комитет Красного Креста, МБФ "Каритас Украины", представители государственных органов, гуманитарные организации, медики, социальные работники и другие специалисты.

Напомним, 27 июня в Украину вернули семерых гражданских лиц, которых Россия годами незаконно удерживала в плену. По данным Дмитрия Лубинец, освобожденные были в возрасте от 35 до 66 лет.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 25 августа Украина вернула из российского плена 9726 граждан. По словам Дмитрия Лубинца, в рамках работы по освобождению гражданских лиц удалось вернуть 464 человека.

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