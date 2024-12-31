С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Наступает Новый 2025 год. По восточному календарю он будет годом Деревянной Змеи – символа мудрости, утонченности, проницательности и творчества.

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Это уже можно использовать, чтобы составить праздничное пожелание близким, родным и друзьям. Но можно воспользоваться одним из текстов, которые собрал OBOZ.UA. Отправляйте тем, кого любите, только самые искренние слова.

Приходит Новый 2025 год Змеи! Пусть он подарит нам змеиной мудрости, хитрости, ловкости, умения достигать поставленных целей, не привлекая к себе особого внимания.

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Новий рік до нас спішить —

Незабутня, світла мить!

Хай подарує всім тепло,

Благополуччя і добро.

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С Новым 2025 годом – годом Зеленой Деревянной Змеи! Пусть мудрая змея принесет вам гибкость в решении вызовов, силу для новых свершений и способность мастерски обходить все препятствия. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, а удача извивалась вокруг вас как символ этого года!

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С Новым годом! Пусть он пройдет под покровом новых перемен, эмоций и счастья! Пусть все получится!

Пусть Змея будет благосклонна к тебе весь предстоящий 2025 год – исполнит твои желания и поможет достичь поставленной цели! Желаю океана успехов и море возможностей.

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В новорічну ніч хай здійсняться

Всі твої бажання.

Родина нехай тішить,

А війна на нашій землі буде остання

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С Новым 2025 годом! Пусть за окном будет сказка, а в доме атмосфера счастья!

Поздравляю с годом Змеи! Как змея сбрасывает старую кожу, так пусть и этот год поможет вам избавиться от всего старого и ненужного, даря обновление и свежие возможности. Желаю, чтобы ваша жизненная энергия была столь же мощной, как у символа года!

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С Новым 2025 годом Змеи. В восточном гороскопе этот символ ассоциируется с мудростью, стабильностью, финансовым благополучием. Так пусть именно таким и будет приходящий к нам год!

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С новым годом! Желаю найти под елкой мешок удачи, коробку счастья и безлимитный пакет на здоровье!

С Новым 2025 годом! Пусть мудрая Змея принесет в вашу жизнь благоразумие в решениях, богатство возможностей и процветание во всех делах. Желаю, чтобы этот год стал особенным – наполненным любовью, радостью и незабываемыми моментами!

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С Новым 2025 годом! Пусть близкие люди радуют, работа доставляет удовольствие, а мечты и желания исполняются.

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У Новий рік бажаю вам

Багато сонця і тепла,

Нехай збуваються всі мрії,

Вас оточує правда і доброта!

Пусть этот год станет для тебя годом новых фантастических открытий и исполнения всех самых заветных желаний.

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С наступлением года Зеленой Деревянной Змеи! Желаю вам ее мудрости в принятии решений, грации в преодолении препятствий и умении находить наилучшие возможности. Пусть каждый день будет полон энергией успеха и радости!

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С Новым 2025 годом! Желаю только счастья, радости, благополучия, улыбок и смеха. Пусть в жизни все полосы будут только белые, а слезы только от счастья.

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