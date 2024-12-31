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С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Юлия Потерянко
Новости. Общество
3 минуты
549
С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Наступает Новый 2025 год. По восточному календарю он будет годом Деревянной Змеи – символа мудрости, утонченности, проницательности и творчества.

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Это уже можно использовать, чтобы составить праздничное пожелание близким, родным и друзьям. Но можно воспользоваться одним из текстов, которые собрал OBOZ.UA. Отправляйте тем, кого любите, только самые искренние слова.

С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Приходит Новый 2025 год Змеи! Пусть он подарит нам змеиной мудрости, хитрости, ловкости, умения достигать поставленных целей, не привлекая к себе особого внимания.

***

Новий рік до нас спішить —

Незабутня, світла мить!

Хай подарує всім тепло,

Благополуччя і добро.

***

С Новым 2025 годом – годом Зеленой Деревянной Змеи! Пусть мудрая змея принесет вам гибкость в решении вызовов, силу для новых свершений и способность мастерски обходить все препятствия. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, а удача извивалась вокруг вас как символ этого года!

***

С Новым годом! Пусть он пройдет под покровом новых перемен, эмоций и счастья! Пусть все получится!

С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Пусть Змея будет благосклонна к тебе весь предстоящий 2025 год – исполнит твои желания и поможет достичь поставленной цели! Желаю океана успехов и море возможностей.

***

В новорічну ніч хай здійсняться

Всі твої бажання.

Родина нехай тішить,

А війна на нашій землі буде остання

***

С Новым 2025 годом! Пусть за окном будет сказка, а в доме атмосфера счастья!

С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с годом Змеи! Как змея сбрасывает старую кожу, так пусть и этот год поможет вам избавиться от всего старого и ненужного, даря обновление и свежие возможности. Желаю, чтобы ваша жизненная энергия была столь же мощной, как у символа года!

***

С Новым 2025 годом Змеи. В восточном гороскопе этот символ ассоциируется с мудростью, стабильностью, финансовым благополучием. Так пусть именно таким и будет приходящий к нам год!

***

С новым годом! Желаю найти под елкой мешок удачи, коробку счастья и безлимитный пакет на здоровье!

С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

С Новым 2025 годом! Пусть мудрая Змея принесет в вашу жизнь благоразумие в решениях, богатство возможностей и процветание во всех делах. Желаю, чтобы этот год стал особенным – наполненным любовью, радостью и незабываемыми моментами!

***

С Новым 2025 годом! Пусть близкие люди радуют, работа доставляет удовольствие, а мечты и желания исполняются.

***

У Новий рік бажаю вам

Багато сонця і тепла,

Нехай збуваються всі мрії,

Вас оточує правда і доброта!

С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

Пусть этот год станет для тебя годом новых фантастических открытий и исполнения всех самых заветных желаний.

***

С наступлением года Зеленой Деревянной Змеи! Желаю вам ее мудрости в принятии решений, грации в преодолении препятствий и умении находить наилучшие возможности. Пусть каждый день будет полон энергией успеха и радости!

***

С Новым 2025 годом! Желаю только счастья, радости, благополучия, улыбок и смеха. Пусть в жизни все полосы будут только белые, а слезы только от счастья.

С Новым годом Деревянной Змеи! Поздравления в стихах и прозе

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