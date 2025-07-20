С Днем Ильи: красивые поздравления для именинника
Святого пророка Илью в Украине почитают не только как одного из величайших святых церкви, но и как покровителя земледельцев, воинов. Его также ассоциируют с громовержцем Перуном, который управляет молниями и дождями. Праздник Ильи Православная церковь Украины отмечает ежегодно 20 июля.
В эту особую дату украинцы поздравляют друг друга искренними словами, желая дождей в жару, солнца после ливня, добра и согласия в семье. OBOZ.UA собрал самые теплые поздравления с Днем пророка Ильи – для родных, друзей и коллег. Выбирайте те, что откликаются вам больше всего.
Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
***
День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!
***
З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!
Пусть в этот день произойдет что-то доброе и светлое, а вся семья соберется за праздничным столом. Поздравляю с Днем пророка Ильи!
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Поздравляю со светлым событием — Днем пророка Ильи! Пусть святой подарит мир и уют вашему дому, бережет от бед и несчастий.
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Пусть святой Илья порадует крепким здоровьем и принесет больше радостных новостей. С праздником!
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Поздравляю с Днем пророка Ильи! Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!
В этот светлый день желаю, чтобы остаток лета прошел счастливо и в гармонии. С Днем пророка Ильи!
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Пусть святой Илья порадует крепким здоровьем и принесет больше радостных новостей. С праздником!
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Поздравляю с праздником святого Ильи! Пусть пророк благословит всю семью! Любви, благодати и радости!
***
Желаю душевного спокойствия, гармонии в семье и верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость, а новости — не пугают и вселяют надежду в светлое будущее. С Днем пророка Ильи!
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