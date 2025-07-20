С Днем Ильи: красивые поздравления для именинника

Святого пророка Илью в Украине почитают не только как одного из величайших святых церкви, но и как покровителя земледельцев, воинов. Его также ассоциируют с громовержцем Перуном, который управляет молниями и дождями. Праздник Ильи Православная церковь Украины отмечает ежегодно 20 июля.

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В эту особую дату украинцы поздравляют друг друга искренними словами, желая дождей в жару, солнца после ливня, добра и согласия в семье. OBOZ.UA собрал самые теплые поздравления с Днем пророка Ильи – для родных, друзей и коллег. Выбирайте те, что откликаются вам больше всего.

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

***

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

***

З днем прекрасним — Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Хай в оселі затишок панує,

А в душі хай янголи танцюють!

Пусть в этот день произойдет что-то доброе и светлое, а вся семья соберется за праздничным столом. Поздравляю с Днем пророка Ильи!

***

Поздравляю со светлым событием — Днем пророка Ильи! Пусть святой подарит мир и уют вашему дому, бережет от бед и несчастий.

***

Пусть святой Илья порадует крепким здоровьем и принесет больше радостных новостей. С праздником!

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Поздравляю с Днем пророка Ильи! Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!

В этот светлый день желаю, чтобы остаток лета прошел счастливо и в гармонии. С Днем пророка Ильи!

***

Пусть святой Илья порадует крепким здоровьем и принесет больше радостных новостей. С праздником!

***

Поздравляю с праздником святого Ильи! Пусть пророк благословит всю семью! Любви, благодати и радости!

***

Желаю душевного спокойствия, гармонии в семье и верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость, а новости — не пугают и вселяют надежду в светлое будущее. С Днем пророка Ильи!

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