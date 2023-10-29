Да ми... Да русская культура... Да Пушкін... Да Толстой...

Якось мені один діяч з числа подібних захисників (справа була в Луганську) на якомусь круглому столі заявив видатну нісенітницю, мовляв, якщо на одну шальку терезів покласти Пушкіна, а на іншу усіх українських поетів разом з Шевченком, то Пушкін переважить.

Намагання покласти на шальки терезів Ґете та Сервантеса; Хемінгуея і Ремарка або ж Жорж Санд і Маргарет Мітчелл для будь-якої розумної людини має виглядати цілковитою маячнею. Геніїв за зростом не шикують. Но...

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Давайте поговоримо про "Русский мир" та Пушкіна з Толстим.

Якраз обох цих письменників той "Русский мир" і вбив. Нехай Пушкіна рукою Дантеса. І Толстого теж, хоча й рукою пневмонії. І отой "Русский мир" заморив голодом онуку Пушкіна, нехай і руками більшовиків.

"Русский мир" дуже любив Пушкіна. Так любив, що будівництво пам`ятника йому в Одесі від започаткування проекту тривало протягом 9 років - усе ніяк не могли зібрати на нього кошти. "Любителі" Пушкіна ось як донатили: граф Маркоцький - 3 рублі, князь Гагарін і баронеса Бістрьом - по 5 рублів, князь Манук-Бей - 10 рублів, "господа офицеры" 13 стрілецького батальйону зібрали 13 рублів 35 копійок. Так що любов до Пушкіна у "русскомирцев" виявляється переважно на словах, коли копійки можна не журтвувати.

До слова, на прохання прочитати щось з Пушкіна, отой "захисник", який усе з терезами носився, заявив, що "это другое"...