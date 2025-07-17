Рулетики из кабачков с сыром и майонезом: готовится очень быстро
Кабачки – идеальная основа для приготовления очень вкусных закусок в виде рулетиков с разными начинками, особенно вкусно будет с плавленным сыром, а также крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачков, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 2 кабачка/цуккини
- 4 яйца
- 4 ст.л. муки с горкой
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. соли
Начинка:
- 200 г твердого сыра
- 1 плавленый сырок
- 2 ст.л. сметаны
- 1-2 зубчика чеснока
- укроп, 2 средние томаты
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут.
2. Кляр: взбейте яйца, и отдельно в мисочке смешиваем муку с копченой паприкой.
3. Кабачки обмокните в муку, затем в яйца и жарим до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выкладываем на тарелку и промокаем салфеткой лишнее масло.
4. Для начинки: смешиваем натертый сыр, натертый творожок, сметану, зелень и чеснок.
5. Остывшие кабачки смазываем 1 ч.л. сырной начинки, кладем помидорную дольку и закручиваем. Рулетики отправляем на 30-60 минут в холодильник, они так лучше будут держать форму!
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