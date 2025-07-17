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Рулетики из кабачков с сыром и майонезом: готовится очень быстро

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Рецепт закуски

Кабачки – идеальная основа для приготовления очень вкусных закусок в виде рулетиков с разными начинками, особенно вкусно будет с плавленным сыром, а также крабовыми палочками.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачков, с сырной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 кабачка/цуккини
  • 4 яйца
  • 4 ст.л. муки с горкой
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. соли

Начинка:

  • 200 г твердого сыра
  • 1 плавленый сырок
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1-2 зубчика чеснока
  • укроп, 2 средние томаты

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут.

2. Кляр: взбейте яйца, и отдельно в мисочке смешиваем муку с копченой паприкой.

Яичный кляр

3. Кабачки обмокните в муку, затем в яйца и жарим до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выкладываем на тарелку и промокаем салфеткой лишнее масло.

Жареные кабачки в кляре

4. Для начинки: смешиваем натертый сыр, натертый творожок, сметану, зелень и чеснок.

Сырная начинка

5. Остывшие кабачки смазываем 1 ч.л. сырной начинки, кладем помидорную дольку и закручиваем. Рулетики отправляем на 30-60 минут в холодильник, они так лучше будут держать форму!

Готовые рулетики

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