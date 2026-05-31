Розы будут цвести все лето: что нужно сделать в мае

Лето уже не за горами, а это значит, что следующая волна цветов готовится к цветению. В частности речь идет о розах, которые уже могут похвастаться прекрасными цветами, и есть способ продлить их долголетие и обильное цветение.

Эксперт по садоводству и автор TikTok Софи, более известная как Look Inside My Garden, недавно поделилась своим лучшим советом. Все, что нужно сделать садоводам, это немного обрезать свои розы, что называется удалением отмерших головок.

Процесс удаления отмерших головок на самом деле удивительно прост и не займет много времени. Кроме того, результаты будут стоить того в долгосрочной перспективе.

Если вы не знакомы с методом удаления отцветших цветов, то это процесс удаления увядших цветов, который направляет энергию растения по производству шиповника на образование большего количества цветов. Отцветшие розы сохранят свой лучший вид в течение всего сезона.

Во-первых, вам нужно определить розы, которые нуждаются в удалении засохших цветков.

Перед обрезкой проверьте количество листьев, убедившись, что их пять. Затем срежьте стебель чуть выше этого скопления листьев.

Если вы заметили, что ваша главная роза увядает, но есть группа других бутонов, которые готовятся к цветению, вам не следует обрезать их до группы из пяти листьев. Вместо этого срежьте увядшую розу у основания стебля, где она соединяется с группой других бутонов.

Дайте почкам цвести, пока они не завянут, только тогда вы сможете удалить сухие цветоносы над пятью листьями. Вам не нужно будет делать серьезную обрезку роз до конца года.

Иногда можно удалить засохшие цветы роз, просто прищипнув их. Еще одним преимуществом удаления засохших цветов является то, что это уменьшает вероятность развития грибковых инфекций.

Чем быстрее вы обрежете отцветшие розы, тем быстрее появятся новые цветы, поскольку энергия, которую использует потраченная роза, будет направлена на бутоны, что, в свою очередь, приведет к появлению новых цветов. Обрезка отцветших цветов также поможет опрятно выглядеть вашим розовым кустам.

