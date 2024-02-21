Морозов-Мурз был хорошо известен еще со времен ЖЖ. Мои ровесники и кто постарше помнят его еще с 2000-х.

Несмотря на явное безумие и фанатизм, он был достаточно эффективным волонтером и опасным врагом. Занимался снабжением российской армии, налаживал отсутствующую связь, открыто говорил о недостатках и проблемах.

В нормальной стране, в нормальной системе такого человека бы берегли, продвигали. Давали ему больше возможностей и ресурсов. А полоумные соратники по русскому миру травили его и довели до самоубийства просто за то, что он озвучивал неудобные для них факты.

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Главная национальная идея нынешней России – ненависть. Русский мир – это концентрированная злоба всех ко всем вокруг. Уже на первых пророссийских митингах в 2014 в Донецке я понял, что их главный лейтмотив – именно ненависть. Никто тогда не мог четко сформулировать требований и плана действий. Всех выступающих объединяло одно – ненависть. К Майдану, Киеву, Украине, Западу. Ко всем, кто думает не так.

С первых дней войны 2014 переносчики русского мира стали жрать друг друга. Постоянный "дружественный огонь", перестрелки, пытки на подвалах своих же товарищей. Тот же Морозов-Мурз в мае 2014, когда приехал на Донбасс, сразу попал в плен к русским казакам атамана Козицына, которые пытали его несколько дней, приняв за украинского шпиона.

Нормальный человек сразу бы понял, что из этого всего по определению не может получиться ничего хорошего. В итоге эта ненависть стала пожирать тех, кто выпустил ее из бутылки.

Я уверен, что все происходящее сейчас – только прелюдия к настоящему цунами, которое еще захлестнет всю Россию. Все эти выпущенные из тюрем зэки, маньяки, извращенцы, все эти свихнувшиеся от крови военкоры – все это еще аукнется большой всероссийской резней всех против всех, океаном крови.