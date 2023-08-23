Кому належатиме Чорне море?

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Поки вся увага медіа прикута до українського наступу на суходолі, в Чорному морі щось постійно відбувається. Ну про беспілотники нема сенсу говорити - результати їх атак іноді виринають в пресу.

Але оце знищення в Криму комплекса С-400... Тобто наші взмозі запускати якісь безпілотники, що спостерігаюсь за ціллю над територією Криму. Це звідки не запускай сотні кілометрів туди-назад. Причому "спостерігають" саме за ППО, яке їх здається не бачить. Або не встигло побачити. Окей, а що це за безпілотник? Камера дещо труситься, тобто не схоже на "західні" зразки - щось рідне чи перероблене-саморобне?

Окей, а чим влучили? Ну от суто теоретично можна перебрати декілька варіантів, чим могли б влучити, з того, що теоретично є на озброєнні. Але як так близько підійшли до Криму? Район Оленівки - це найзахідніша точка Криму, звідти вони могли б теоретично прикривати частину Чорного моря і заважати нам. Чи навіть обстрілювати будь-чим, все що плаває і жбурляти ракети по українським портам. Якщо нам прибрати ППО росіян звідти, то там вже можна і літати "звичними" безпілотниками в район Євпаторії-Сакі. Хм...

Росіяни викладають відео, як їх Су-30СМ гоняється за чимось. Кудись гатить з гармати, пускає якусь ракету в бік прудкого катера - навіть не видно афішованого росіянам влучання. У відповідь наші викладають відео, як катер Willard Sea Force вдало маневрує, там відстрілює по росіянах з ПЗРК. Тобто, ганятись за надувною лодкою з мотором росіяни вислали свій дорогий Су-30СМ, що з гармати намагається влучити в моторку, що по ньому ще встигають відпрацювати з ППО. За цим "спостерігає" інший український дрон, камера якого не труситься.

І так, росіяни вчергове спалили нам зерно в порту, а це значить, що доведеться піти на дно чомусь плаваючому російському. Зернові угоди пишуться тільки так.

П.С. Вже чекаю пуски з моря ракет з F-16 по кримським базам в районі січня-лютого наступного року. Росіяни, ми викопали це море і воно наше.м