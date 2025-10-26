Если вы в свое время преодолели Джойса, то сможете преодолеть и Краснагоркаи, нынешнего Нобелевского лауреата по литературе. Правда, я не уверен, найдется ли в Украине хотя бы сто читателей, которые прочитают его роман "Меланхолия сопротивления" в украинском переводе, хотя купят значительно больше экземпляров.

Ласло Краснагоркаи наши литературные критики и рецензенты считают оппонентом режима Орбана и сторонником Украины. Он что-то об этом говорил и писал. Но без внимания многих остались его слова, что он бы не стал писателем, если бы не Толстой и Достоевский, а его произведения лучше всего подходят для перевода на русский. Недаром же в России его называют венгерским Достоевским.

Вскоре станет известным лауреат Букеровской премии. Фавориткой здесь считают индийскую писательницу, проживающую в США, Киран Десаи. Главная героиня ее романа "Одиночество Сонни и Санни" тщательно перечитывает "Анну Каренину", чтобы написать большой роман об Индии. Писательница однажды уже получила Букера.

Когда-нибудь, наверное, у нас будут документы, как Россия вмешивалась в выборы Генсека ООН и Папы Римского, а также влияла на выбор того или иного Нобелевского и Букеровского лауреата, чтобы понять, что в большой политике случайностей не бывает...