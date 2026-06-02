Российские атаки против украинских медиа: в мае НСЖУ зафиксировал рекордные 22 подтвержденных случая

В мае 2026 года Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 22 верифицированных случая влияния российских атак на журналистов, редакции и медийную инфраструктуру. Это почти втрое больше, чем в апреле, и самый высокий месячный показатель с начала года.

Видео дня

Об этом сообщил НСЖУ. В Союзе отметили, что мониторинг охватывает только подтвержденные случаи физического воздействия российской агрессии на гражданских журналистов и медиа, в частности ранения медийщиков, повреждения редакций, жилья и имущества журналистов.

Всего за первые пять месяцев 2026 года НСЖУ зафиксировал 60 таких случаев. Для сравнения: в январе было два кейса, в феврале – десять, в марте – восемнадцать, а в апреле – восемь.

Массированный удар по Киеву стал главной причиной резкого роста количества случаев

Как отмечают в НСЖУ, главным фактором майского скачка стала комбинированная ракетно-дроновая атака России на Киев в ночь на 24 мая. Только за одну ночь в столице пострадали по меньшей мере десять медийных объектов.

Среди них – редакции изданий "Ґрати", "Реальная газета" и "Шелтер", информационное агентство УНИАН, студии немецких вещателей ARD и Deutsche Welle, а также офис Киевской региональной организации НСЖУ. Даже без учета этого эпизода май остался бы худшим месяцем весны для украинских медиа – было зафиксировано 12 случаев против восьми в апреле.

"За каждым из 22 кейсов, зафиксированных в мае, стоят человеческие истории. Это журналисты, которые среди ночи выбегают в укрытия, теряют дома, редакции или технику, но продолжают работать. Российский ракетный и дроновый террор имеет прямое влияние на украинскую медиасферу. Наша задача – документировать эти последствия, доносить правду о них международным партнерам и помогать коллегам, которые нуждаются в срочной поддержке после атак", –отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Чаще всего под ударами оказывались редакции и жилье журналистов

Самую большую категорию майского мониторинга составили повреждения редакций и медийной инфраструктуры — таких случаев было 12. Кроме киевских медиа, пострадали редакции газет "20 минут" и "RIA плюс" в Тернополе, газеты "Маяк" в Богодухове, газеты "Промінь" в Сновске, филиал "Суспільне Запоріжжя", а также здание издательства "Зоря" в Днепре.

Еще шесть случаев касались повреждения жилья журналистов. В частности, пострадали квартиры оператора "Суспільне Дніпро" Юрия Тынника, оператора телеканала D1 Олега Родионова и собственного корреспондента "Громадського радіо" Андрея Гриня в Краматорске. В Киеве во время атаки 24 мая были повреждены или разрушены помещения телеведущей Ольги Фреймут, преподавателя Института журналистики КНУ Артема Захарченко, а также медийщиков Игоря Мартыненко и Виктории Забиян.

"Самое страшное – это ощущение ожидания, что это не конец и сейчас произойдет что-то еще", – рассказала Виктория Забиян после российского удара по столице.

Кроме этого, в результате российских атак были повреждены три автомобиля журналистов – в Запорожье, Херсоне и Киеве.

Раненые и погибшие журналисты и география атак

13 мая режиссер монтажа "Суспільне Івано-Франківськ" Оксана Рудик получила осколочное ранение ноги по дороге из офиса в укрытие во время атаки ударных беспилотников. Медийщица была госпитализирована.

В НСЖУ отдельно отметили, что мониторинг не включает журналистов и медийщиков, которые погибли или были ранены во время прохождения службы в Силах обороны Украины. В то же время в мае стало известно о гибели бывшего оператора и режиссера монтажа Александра Клименко, который не вернулся с боевого задания еще в июле 2024 года.

Если в апреле больше всего случаев атак против украинских медиа было зафиксировано на Днепровщине, то в мае географическим эпицентром стал Киев. Десять из двадцати двух случаев связаны именно со столицей и последствиями массированной атаки 24 мая.

Другие инциденты произошли в Днепре, Запорожье, Тернополе, Херсоне, Ивано-Франковске, а также в Харьковской, Черниговской и Донецкой областях.

Российские войска регулярно наносят ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре в разных регионах страны. Под обстрелы систематически попадают жилые дома, больницы, образовательные учреждения, предприятия и объекты медийной инфраструктуры, что создает дополнительные риски для работы журналистов и доступа общества к информации.