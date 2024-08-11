Рома Прийма-Богачевская: наставница Квитки Цисык, популяризовавшая по миру украинский народный танец

Всемирно известная балерина, хореограф и педагог Рома Прийма-Богачевская, вынужденно оказавшись вдали от родины, посвятила свою жизнь популяризации украинской культуры – а, как следствие, и собственно Украины – во всем мире. Она с успехом выступала на сценических площадках Старого и Нового света, но больше всего ее любили и ценили в украинской диаспоре.

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Прийма-Богачевская часто вспоминала, как во время выступлений в Канаде, в городе Форт-Вильям, одна из местных украинок, взволнованная ее выступлением, сказала: "Вы нам нужны, потому что вы наша". Ее танцы на украинскую тематику – "Русалка", "Икона", "Чайка", "Жница", "Ведьма", "Верховина", "Мария Магдалина" – вошли в историю мировой хореографии, но на первом месте в этом списке стоит композиция "Ужасы войны". По воспоминаниям современников, она производила на зрителей мощное эмоциональное впечатление и спустя годы не потеряла бы своей актуальности – на родной Украине снова война.

Самая молодая солистка Львовской оперы

Рома Прийма родилась в марте 1929 год в Перемышле (ныне – Пшемысль), городе, находящемся вблизи польско-украинской границы. Вскоре родители переехали во Львов, который она считала родным и который во многом сформировал ее – и как танцовщицу, и как личность. Ее семья была творческой: мать девочки – профессиональная пианистка, виолончелистка и певица, отец – врач, тоже увлекался музыкой, которая часто звучала в их доме. Рома росла в творческой атмосфере, в которой не только пели и танцевали, но и вели разговоры об искусстве – и девочка впитывала как губка. Когда ей исполнилось пять лет, она начала заниматься танцами, а в восемь поступила в львовскую школу ритмического танца, в которой обучали по методике Эмиля Жак-Далькроза. Поскольку Рома демонстрировала серьезные успехи, вскоре ее перевели в балетную школу Львовской оперы, где педагоги обучали ее классическому танцу. Уже в 13 лет Прийма начала выступать на сцене театра, став самой молодой его прима-балериной – она танцевала в балетах "Дон-Кихот" и "Дымка Перети", и в балетных сценах опер "Кармен", "Аида" и "Фауст". Так продолжалось до 1944 года, когда накануне вхождения советской армии во Львов Рома с матерью, работавшей в оперном театре концертмейстером, выехали в Австрию. Это был тяжелый период в их жизни – в Украине они оставили не только родной дом, но и могилу отца Ромы, который по иронии судьбы умер от болезни: вылечив сотни людей, он не смог помочь самому себе.

Профессиональный успех

В Вене Рома, которая использовала любую возможность научиться чему-то новому, продолжила начатое во Львове образование – она поступила в Академию музыки и драматического искусства на курс австрийской балерины и хореографа Греты Визенталь. Наряду с классическими танцами она осваивала и стиль модерн – здесь сильное влияние на ее творческий стиль оказал танцовщик и хореограф Гаральд Кройцберг. Окончив учебу с отличием, Прийма танцевала главные партии в австрийских театрах – в Инсбруке и Зальцбурге. В сольных концертах творческая манера украинской танцовщица поражала зрителей стилевым многообразием, экспрессию и глубокий смысл она соединяла с украинскими фольклорными мотивами.

В Канаде, которая была следующей остановкой на жизненном и творческом пути Ромы, она стала солисткой Королевского балета в Виннипеге и Монреальского балета, которым руководила известная балерина Рут Сорель. В 1951 году Прийма вместе с матерью переехали в США. В Нью-Йорке она выступала с популярной группой танца-модерн Марты Грэм, затем поехала по всей Северной и Латинской Америке, Европе и Канаде с концертами "Танцы и характеры Украины" – Рома танцевала под аккомпанемент своей матери Иванны, которая во всем поддерживала свою дочь. Что до декораций, костюмов и грима, то она создавала их сама, продумывая каждую мелочь и деталь. Зрители восторженно реагировали на выступления танцовщицы. По словам матери, они приходили за кулисы, чтобы поблагодарить Рому со слезами на глазах, и именно эти слезу были для нее самой главной наградой.

Счастье в личной жизни

В 1963 году танцовщица нашла личное счастье – в Риме, во время гастролей по Италии, она вышла замуж за оперного певца Юрия Богачевского, присоединив его фамилию к своей. Вместе молодожены отправились в турне по Европе, они выступали в Австрии, Германии, Швейцарии и Италии. В этом браке родилось двое детей, девочку назвали Анной, мальчика – Борисом.

40 лет педагогической деятельности

Вернувшись из Европы в США, Прийма-Богачевская завершила карьеру танцовщицы и открыла в Нью-Йорке собственную школу балета и украинских народных танцев для детей от 5 до 18 лет, в которой передавала свои знания и умения ученикам. На занятия к Роме приходили целыми семьями, за 40 лет работы с детьми Прийма-Богачевская научила танцевать тысячи юных американцев, большинство которых имели украинское происхождение. Одной из учениц Приймы-Богачевской была ставшая впоследствии легендой украинская певица Квитка Цисык – именно она танцевала главную партию в балете "Золушка". В школе также были поставлены спектакли "Пер Гюнт" и "Цветок папоротника". Организовывала Прийма-Богачевская и летние лагеря, в которых талантливых детей диаспоры учили украинским народным танцам.

"Сизокрилі"

В 1978 году балерина создала ансамбль украинского народного танца "Сизокрилі", который ей удалось вывести на высокий профессиональный уровень. В течение многих лет Прийма-Богачевская мечтала о том, чтобы привезти своих воспитанников в Украину, но при советской власти это ей не удавалось. Мечта танцовщицы исполнилась только в 1992 году, уже во времена независимой Украины – тогда "Сизокрилі" с большим успехом выступали во Львове, Ивано-Франковске, Киеве и Харькове.

Ромы Приймы-Богачевской не стало 23 мая 2004 года, а основанный ею ансамбль существует и выступает до сих пор. В нем 35 участников, среди которых – 18 женщин и девушек, этнических украинок, в семьях которых любовь к национальной культуре передается из поколения в поколение. Визитной карточкой коллектива является танец-перформанс "Борьба за Украину", языком хореографии рассказывающий о самых драматичных моментах истории нашей страны. Те, кому довелось видеть этот мини-спектакль, рассказывают о ярком культурном и эмоциональном впечатлении – недаром об основательнице ансамбля Роме Прийме-Богачевской говорили, что она "языком движений открывает мир человеческой души". На разных мировых сценических площадках этот танец привлекает внимание людей к войне в Украине, и такая миссия "Сизокрилих" очень понравилась бы их создательнице.