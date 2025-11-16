Роковым стал удар FPV-дроном: на Купянском направлении погиб лейтенант полиции Владислав Свиридов. Фото

Страна-террорист продолжает убивать украинских Героев на кровавой войне. В воскресенье, 16 ноября, на Купянском направлении (Харьковская область) погиб лейтенант полиции Владислав Свиридов.

Роковым для правоохранителя стал удар FPV-дроном. Печальную весть сообщили в Национальной полиции. Без отца остался 11-летний сын, без сына – родители.

"Утром 16 ноября 2025 года погиб лейтенант полиции Владислав Свиридов – заместитель командира взвода №2 роты №3 батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский получил множественные ранения. Побратимы оказали ему неотложную помощь и вызвали медицинскую эвакуацию. Раненого доставили в стабилизационный пункт, но к сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

"38-летний Владислав Свиридов преданно служил Украине и профессионально выполнял боевые задачи в составе специального подразделения полиции, защищающего государство на передовой. Вечная память лейтенанту полиции Владиславу Свиридову. Его мужество, преданность и служение Украине навсегда останутся в нашей памяти", – резюмировали печальную весть в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области провели в последний путь Дмитрия Палия, который защищал Украину в Донецкой области. Воин получил смертельное ранение, когда попал под минометный обстрел армии страны-агрессора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении погиб молодой защитник из Николаевской области Вадим Черный. Он служил сапером в 1 корпусе Национальной гвардии Украины "Азов", в октябре молодому воину исполнилось 25 лет.

Также стало известно о смерти молодого боевого медика Анастасии Осинцевой с псевдонимом "Пандора". Она в начале октября получила тяжелые ранения, спасая собратьев на передовой.

